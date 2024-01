RTVE "premia" a Mercedes Milá con el horario de prime time de La 1 en su entrevista a José María García

RTVE ha premiado a 'No sé de qué me hablas', el programa presentado por Mercedes Milá acompañada por Inés Hernand, con un hueco en horario de máxima audiencia tras cosechar buenos resultados de espectadores en sus cinco anteriores emisiones en la franja de access prime time.

Así, el espacio de entrevistas intergeneracional de La 1 se emitirá hoy a las 23 y 20 horas en vez de a las 21 y 50 h. como venía siendo habitual, debido a que antes el primer canal de Televisión Española ha programado el partido de octavos de final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Siempre y cuando no haya prórroga en el fútbol, 'No sé de que me hablas' charlará a partir de las 23 y 20 horas con el periodista José María García precisamente sobre el deporte rey. También pisará el plató de TVE la jugadora Vero Boquete.

En la entrega precedente, donde trataron la salud mental con Dani Rovira y Nerea Pérez de las Heras, el programa de Mercedes Milá recogió un 6,6% de la audiencia con 917.000 espectadores de media. El espacio, que siempre ha estado rondando el millón de seguidores, consiguió su máximo de audiencias en su debut el 30 de noviembre de 2023 con la visita de Palomo Spain y Maruja Torres.