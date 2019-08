Nadal, en territorio Djokovic en el US Open: ¿cuánto hace que no le gana en pista dura?

La lucha contra la historia entre Federer, Nadal y Djokovic se retoma en el US Open. El suizo suma 20 Grand Slams, por los 18 del español y los 16 del serbio, que es el que viene recortando distancias rápidamente en los últimos años. Además, el torneo neoyorquino es territorio de Nole porque se disputa sobre pista dura. La última vez que perdió un partido a cinco sets en esa superficie fue en el Abierto de Australia de 2018. Y ahí estaba todavía con sus problemas de lesiones y de falta de motivación de los que se terminó de recuperar meses después en Wimbledon. Además, la última vez que Rafa superó a Djokovic en este tipo de pistas fue hace mucho, en 2013, aunque precisamente en Flushing Meadows. El desafío del zurdo balear es, por tanto, el mayor posible en estos momentos en el tenis. «Yo veo el torneo como la ilusión de darme una opción, pero es por un tema personal mío, no es porque uno tenga 18, otro 20... No pienso en la historia en sí, pienso en mí historia y en hacerlo bien en un torneo que se me ha dado bien últimamente», aseguró el manacorense.

Hagamos memoria. El año pasado en el US Open Rafa se tuvo que retirar en semifinales, dolorido en sus rodillas ante Del Potro después de haber tenido mucho castigo en las tres rondas anteriores. También estaba en una época en la que los problemas se multiplicaban cada vez que pisaba una superficie dura. En ese sentido es una incógnita su participación, pero lo cierto es que llega con poco desgaste pese a conquistar Montreal hace unas semanas. Trasmite optimismo el español, que tendrá que lidiar con un cuadro no exento de dificultades: Millman y Kokkinakis pueden ser una molestia los dos primeros días, y después Verdasco, Cilic o Isner, Zverev o Kachanov, quizá Thiem... En 2017 Rafa logró conquistar el título. El US Open es el segundo Grande que más veces ha ganado (3), por detrás, claro está, de Roland Garros.

Djokovic ha sido el que más «desaparecido» ha estado en Nueva York. No participó en el «media day» y está concentrado en intentar revalidar la corona del curso pasado, después de haber perdido en semifinales de Cincinnati ante Medvedev. Con el ruso podría verse en los cuartos de final, pero ahora tiene el escudo de los cinco sets, donde las posibilidades de derrotarlo disminuyen.

Federer, por su parte, dice que hacía años que no llegaba tan bien al Grand Slam neoyorquino. Después de ganarlo cinco veces seguidas (2004-2008) no ha podido volver a repetir (dos finales, 2009 y 2015). Su parte del cuadro parece la más despejada en cuanto a rivales de peso.