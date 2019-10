“Hubo contacto pero no empujón. El fútbol es un deporte de contacto y no una clase de ballet para niñas pequeñas. Es un deporte de hombres y hay contactos”, aseguró el director deportivo de la Roma. Gianluca Petrachi después del que el VAR anulara un gol a su equipo contra el Verona. El mundo del fútbol estalló ante una afirmación tan machista y tan fuera de lugar. Le respondió la entrenadora de la selección italiana de fútbol, entre otras, y Petrachi tuvo que dar marcha atrás. “Pido perdón si alguien se ha sentido por las palabras que utilicé. No era mi intención sugerir que el fútbol sólo es cosa de hombres y no es para jóvenes mujeres. El fútbol es de todos y en la Roma estamos muy orgullosos de nuestro ewqupo femenino y de nuestro papel promocionando el fútbol femenino”