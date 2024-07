El PSG quiere fichar a Nico Williams

Nico Williams es uno de los jugadores del momento después de la gran Eurocopa que hizo con España donde logró levantar el campeonato. El atacante siempre fue vinculado al Barça como uno de sus fichajes estrellas, pero el club culé no es el único equipo que está en la pelea por hacerse con sus servicios. El Barcelona lo desea desde hace tiempo, aunque no hay nada cerrado. Joan Laporta se ha encargado de alimentar la operación con sus declaraciones, donde afirma que sí puede abordar esta operación. Estas palabras sentaron mal tanto al jugador como a su entorno.

"No se puede permitir que el PSG falte el respeto al Barca. Están diciendo que ficharán a Messi a mitad de temporada, y si fuese un jugador el que lo dice, lo encuentro normal porque quieren jugar con Messi. Pero que lo digan representantes del club, eso no pasa", decía por aquel entonces Laporta en un programa de RAC1. The Athletic informa de que el PSG está interesado también en el atacante y puede llegar a hacer una gran inversión para cerrarlo cuanto antes.

Nico acapara la atención de todos, tal y como se pudo comprobar en Cerdeña donde tuvo que ser escoltado ante tantísima gente. Deco ya se ha reunido con su agente para negociar el fichaje, pero existe una cierta preocupación en el club por inscribir al jugador debido a la situación económica de la entidad.

"Por otro lado, el entorno más cercano a Nico trata de convencerlo para que siga en el Athletic. Disputar la final de la próxima edición de la Europa League en San Mamés es la principal baza que están explotando para que continúe en su hogar", informa Sport.

El Barça es toda una incógnita de cara a una temporada donde, a priori, sí iba a seguir Xavi. Finalmente, Laporta optó por despedir al técnico catalán y fichar a Flick.