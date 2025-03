Las reacciones de la prensa al triunfo del Real Madrid ante el Atlético

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League dejó múltiples reacciones en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. En un partido de gran intensidad, el conjunto merengue se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta en el Metropolitano.

Los principales medios de comunicación reflejaron distintas perspectivas sobre el encuentro:

El HuffPost: "El Real Madrid se adelanta en la ida de los octavos de Champions tras imponerse 2-1 al Atlético".

AS: "Mbappé, nota discordante".

El País: "Octavos de final: el Real Madrid toma ventaja sobre el Atlético (2-1), pero decidirá el Metropolitano".

The Sun: "Real Madrid 2 Atletico Madrid 1: Man City old boys show Pep Guardiola what he's missing in derby with THREE wondergoals".

Reuters: "Superb Brahim strike gives Real Madrid 2-1 first-leg lead over Atletico".

CNN en Español: "Champions League: el Real Madrid se impone por la mínima diferencia al Atlético de Madrid en el Bernabéu".

Marca: "Real Madrid saca la ventaja en casa, en partido plagado de obras de arte".

El protagonismo de Brahim y las críticas a Mbappé

Uno de los nombres más mencionados en las crónicas fue el de Brahim Díaz, quien marcó el gol del triunfo para el Real Madrid con una jugada individual espectacular. "Superb Brahim strike gives Real Madrid 2-1 first-leg lead over Atletico", tituló Reuters, destacando la importancia de su anotación.

Por otro lado, Kylian Mbappé no tuvo su mejor actuación y algunos medios lo señalaron como el punto débil del equipo blanco. "Mbappé, nota discordante", escribió AS, resaltando su falta de acierto en momentos clave y una oportunidad fallida que pudo sentenciar el partido.

El Atlético dominó, pero se quedó corto

A pesar del resultado adverso, el Atlético de Madrid recibió elogios por su desempeño en la primera parte. "Atletico's Simeone rues missed chances against Real Madrid", señaló Reuters, haciendo eco de las declaraciones del técnico rojiblanco, quien lamentó las ocasiones desperdiciadas.

El El País subrayó que la eliminatoria sigue abierta y que el Metropolitano será el escenario decisivo: "Octavos de final: el Real Madrid toma ventaja sobre el Atlético (2-1), pero decidirá el Metropolitano".

Expectativas para la vuelta

El choque de vuelta en el Metropolitano promete ser igual de intenso. Medios como CNN en Español y Marca enfatizaron que, aunque el Madrid tiene la ventaja, el Atlético sigue con posibilidades de revertir el resultado.

Con una eliminatoria abierta y con nombres propios como Brahim Díaz y Mbappé en el foco, el segundo asalto de este duelo madrileño en la Champions League será una cita imperdible para los amantes del fútbol.