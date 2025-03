Tomás Roncero explota contra aficionados del Atlético: "No merecen vivir"

Tomás Roncero, conocido periodista y ferviente seguidor del Real Madrid, no se contuvo al expresar su indignación en la Cadena SER tras los cánticos ofensivos de algunos aficionados del Atlético de Madrid durante el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, disputado el 4 de marzo de 2025 en el Santiago Bernabéu. El encuentro, que terminó con una victoria ajustada del Real Madrid por 2-1 frente al Atlético, dejó un sabor agridulce no solo por el resultado deportivo, sino por el comportamiento de un sector de la afición colchonera que, según diversos reportes, entonó cánticos como "Illa, illa, illa, Juanito hecho papilla" al final del partido. Estos gritos, que hacen referencia a la trágica muerte de Juanito, histórico jugador del Real Madrid fallecido en un accidente de tráfico en 1992, desataron la furia de Roncero, quien utilizó su plataforma en "Carrusel Deportivo" para condenar enérgicamente lo sucedido. Antes, no habían respetado el minuto de silencio por Javier Dorado.

Roncero, visiblemente afectado, calificó a los responsables de estos cánticos como "canallas" y "cobardes", subrayando que faltar al respeto a una figura fallecida, independientemente del equipo al que haya representado, es un acto imperdonable. "A los muertos, de cualquier equipo, se les respeta", afirmó con rotundidad, destacando que este tipo de comportamientos trascienden la rivalidad futbolística y cruzan una línea moral que no debería tolerarse en ningún contexto deportivo. Para él, quienes participaron en estos cánticos no solo deshonraron la memoria de Juanito, sino que también mancharon el nombre de la afición del Atlético de Madrid en su conjunto, una hinchada que, en su mayoría, no comparte ni avala este tipo de actitudes.

Gritos tras el derbi de la Champions

El periodista, conocido por su estilo apasionado y directo, no escatimó en emociones al describir su repulsa. "No merecen vivir", llegó a decir, una declaración contundente que refleja el grado de indignación que sintió al escuchar los insultos hacia un ídolo madridista cuya muerte sigue siendo un recuerdo doloroso para muchos aficionados. Roncero argumentó que el fútbol, aunque sea un espacio de pasión y competencia, debe mantener un mínimo de decencia y humanidad, especialmente cuando se trata de recordar a quienes ya no están. En este sentido, su crítica no solo apuntó a los aficionados implicados, sino que también sirvió como un llamado a la reflexión sobre los límites de la rivalidad en el deporte.

El contexto del partido añade un matiz adicional a la controversia. El Real Madrid logró imponerse con un 2-1 que deja la eliminatoria abierta para la vuelta en el Metropolitano el 12 de marzo, un escenario que promete ser igual de intenso tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, para Roncero, el resultado deportivo pasó a un segundo plano frente a la ofensa sufrida. En su intervención en la SER, también destacó la necesidad de que las autoridades del fútbol y los propios clubes tomen medidas para erradicar este tipo de conductas, sugiriendo que no basta con condenar verbalmente, sino que deben aplicarse sanciones ejemplares.

Falta de respeto

La reacción de Roncero no es aislada; otros medios y comentaristas han recogido el incidente, señalando que este tipo de cánticos no son nuevos en el fútbol español, pero sí particularmente sensibles dado el peso histórico de Juanito en el madridismo. Para Roncero, el episodio es una muestra más de la "degradación" que a veces acompaña a las grandes rivalidades, y su mensaje en la Cadena SER buscó no solo defender la memoria de un ícono, sino también apelar a la conciencia de todos los aficionados. En definitiva, sus palabras fueron un grito de hartazgo y un recordatorio de que el respeto debe prevalecer, incluso en el calor de un derbi europeo.