La respuesta de Bellingham sobre lo que significa el Real Madrid

El Real Madrid ya está en las semifinales de la Champions y uno de los grandes artífices fue Bellingham. El inglés le concedió una entrevista a Football on TNT Sports, en donde declaró: “Ancelotti encuentra la manera de que muchos de nosotros juguemos con libertad. Hay equipos que son más estructurados en su estilo y en sus patrones de juego, eso es muy interesante de ver, pero una de nuestras mayores fortalezas. Es un hombre que te hace sentir con calma y confianza antes del partido. Creo que jugamos de manera muy similar a la ida. Un par de nosotros desempeñamos roles a los que no estábamos acostumbrados. Yo tenía que subir más para presionar. Luego, cuando recuperábamos y quería la pelota era difícil porque estaba muy arriba. Había que hacer algún ajuste diferente y sacrificios y el equipo los hizo de manera brillante. Estuvieron genial también desde el banquillo y lo conseguimos. Dejamos el trabajo hecho”.

“¿Preocupado? No, siempre tengo confianza en nuestra habilidad. Antes del partido todos daban al City como favorito y le veían en la final, creo. No tenemos nada de que preocuparnos, respetamos su talento y su calidad y hay que llegar tan concentrados como hoy”, dijo sobre sus sensaciones previas al encuentro. “Es un alivio. Hemos puesto mucho en el partido. Al final estaba prácticamente muerto. Ya sabes, he jugado contra el City antes, estás cerca de sacar algo y es como si te lo arrebataran. Tienes que trabajar muy duro para vencerlos. Llevárnoslo ha sido una gran recompensa”, afirmó.

“¿El escudo? Siento más responsabilidad que presión. Si quieres ir a un club como el Madrid, si quieres dar este paso, tienes que asumir que serás criticado, que vas a estar en el foco. El club hace un gran trabajo y si crees que no estás listo, te lo facilitan. Si estás aquí, probablemente es porque sabes manejarlo así que confía en el proceso. Nunca pude imaginarme que esto iba a ser así. Ya no es el rendimiento, los goles, es lo que se siente jugando para este club. Vosotros (a Ferdinand y Lescott) habéis jugado para grandes clubes, pero lo que se siente cada día cuando ves este escudo sobre tu pecho... Doy las gracias por estar aquí. Espero que sigamos teniendo muchas noches como esta”, zanjó.