La RFEF da más detalles sobre la publicación de los audios de las revisiones VAR

La novedad es que se verá todo el proceso de revisión de jugada en el monitor. Desde que el árbitro llega al monitor hasta que finaliza. Todo ese proceso será en abierto para que la gente lo escuche. "La publicación de los audios de las revisiones VAR hará todavía más especial esta #superSupercopa", informa la propia RFEF. "Queremos que haya una mayor transparencia. No se oculta nada. A veces será aburrido. Así se conocerá las decisiones de los árbitros y que la decisión final es la del árbitro del campo", afirmó Medina Cantalejo.

"Desde que se implementó el VAR todo el mundo ha tenido curiosidad por ello, por saber que se decía. Es una apertura a todo el mundo, que podrá saber lo que se dice. Hemos firmado recientemente un convenio y era un paso delante que se tenía que dar por transparencia y para que todo el mundo entendiera lo que pasa. No hay secretismo alguno. Se va a escuchar desde que un árbitro toma una decisión o no la toma y tiene que acudir al VAR porque se considera que es un error manifiesto. Desde el momento en el que se aconseja que vaya a ver lo sucedido. Además, todo irá subtitulado para eviMtar confusiones. La realidad es que se escucha bien, pero para evitar problemas se va a subtitular. Luego, ya llegarán las interpretaciones de cada uno y lo que considere cada cual. Se puede estar de acuerdo o no, pero todo el mundo sabrá cómo funciona. Cada uno lo verá bajo el prisma de su equipo, pero es algo muy positivo para el fútbol", explicó Medina Cantalejo a Marca en una entrevista.

"Transparencia y que todo el mundo sepa cómo se comunica, quién comunica y quién decide. Las imágenes y los audios van a dejar todo muy claro. Además, la gente se va a dar cuenta de la profesionalidad de nuestros árbitros. Nada se queda en el aire, todas las decisiones vienen como consecuencia de un trabajo. De hecho, en este aspecto se ha dado un curso a los árbitros para cómo comunicar, para que no haya significaciones excesivas en lo que ha sucedido y se ciñan a la realidad, al hecho en sí, de una manera muy acotada y para que todo el mundo entienda el porqué de las decisiones. A veces ni en el propio comité estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, pero creo que la iniciativa sí que va ayudar para que el aficionado entienda un poquito más a los árbitros", afirmó el responsable del Comité Técnico de Árbitros