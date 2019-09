París y la Champions. No puede haber mejor lugar para que Hazard juegue su primer partido como titular en el conjunto blanco. Frente al Levante, Zidane le dio unos minutos, para que fuese cogiendo forma, pero hoy parece ya el día en el que el entrenador francés va a definir su ataque principal para los encuentros grandes y el que más minutos va a jugar esta temporada. «¿La BBH?, suena bien», sonrió Zidane cuando un periodista le nombre las tres primeras letras Bale, Benzema y Hazard. El galés está en forma, el francés es imprescindible y Hazard tiene que ser un futbolista que marque una época en el Real Madrid. «Siempre he pensado que es un jugador determinante, que en muchas ocasiones marca la diferencia. Lo ha demostrado y ahora quiere demostrarlo con nosotros. Creo que va a ser un gran jugador. No quiero comparar, pero creo que va a ser muy importante en el Madrid, su futuro va a ser formidable», contesó Zidane acerca de Hazard. «abía que venía a un club ambicioso, siempre tenemos que ser buenos, no hay lugar para otra cosa, y él tiene el carácter para ello. Hay que dejarle que se asiente». No quiso adelantar más del once titular, pero todo apunta a que el estreno en Champions va a ser a lo grande. «Con Benzema siempre se piensa en que es un goleador, pero no es sólo eso. Ahora está marcando más, pero no es lo más importante, es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. A mi me interesa más eso. Es un jugador fantástico y prefiero que esté en mi equipo».