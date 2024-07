Southgate dimite como seleccionador de Inglaterra

Gareth Southgate ya no es el seleccionador de Inglaterra. Su contrato terminaba en diciembre de este año, pero este martes ha dejado de ser oficialmente el seleccionador de la selección británica debido a la imagen que dio el combinado inglés.

Después de 102 partidos y casi ocho años al mando, Gareth Southgate cumple con el deseo de muchos fans y se marcha. Semifinalista en el Mundial de Rusia 2018, subcampeón tras perder la Eurocopa de 2020 contra Italia y subcampeón en la Eurocopa de 2024 ante España. El no conseguir ningún título, unido a las malas sensaciones de juego, le ha costado soportar una gran presión mediática.

"Como inglés orgulloso, ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a ese equipo. Ha significado todo para mí y lo he dado todo. Pero es hora de cambiar y de escribir un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra", empieza el escrito.

"Me uní a la FA en 2011, decidido a mejorar el fútbol inglés. En ese tiempo, incluidos ocho años como seleccionador de Inglaterra, he recibido el apoyo de algunas personas brillantes a las que les estoy muy agradecido. No podría haber tenido a nadie mejor a mi lado que Steve Holland. Es uno de los entrenadores con más talento de su generación y ha sido inmenso", recuerda.

"He tenido el privilegio de dirigir a un gran grupo de jugadores en 102 partidos. Todos ellos han estado orgullosos de llevar los tres leones en sus camisetas y han sido un orgullo para su país en muchos sentidos. El equipo que llevamos a Alemania está lleno de jóvenes talentos emocionantes y pueden ganar el trofeo con el que todos soñamos. Estoy muy orgulloso de ellos y espero que apoyemos a los jugadores y al equipo de St. George's Park y a la FA, que se esfuerzan cada día por mejorar el fútbol inglés y comprenden el poder que tiene el fútbol para impulsar cambios positivos", zanjó el ya exseleccionador inglés.