Tebas se disculpa con Vinicius

Javier Tebas y Vinicius tuvieron un rifirrafe a través de Twitter del que salió mal parado el presidente de LaLiga. Después de los incidentes del pasado domingo en Valencia, el jugador denunció la permisividad de LaLiga ante situaciones así y el dirigente le recriminó que no había acudido a las reuniones concertadas para hablar de racismo y que no se dejara manipular y se enterara de las competencias que tiene el organismo que dirige. Después, hubo un segundo enganchón. A Javier Tebas le llovieron las críticas y en una entrevista para ESPN ha pedido perdón. «Cuando mucha gente entiende el mensaje de alguna manera, tiene razón. Entonces me tengo que arrepentir», dice Tebas. «El mensaje, y la intención que tenía, una parte importante de la gente, sobre todo en Brasil, no la entendió. No quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme. Me expresé mal, en un mal momento... Pero no tenía intención de atacar a Vinicius, sino de aclarar una situación que me sorprendió porque Vinicius había grabado un vídeo apoyando la actuación de LaLiga hacía un mes», prosigue. «Si lastimé a alguien o pensaron que era racista, nada más lejos de la realidad. Denunciamos a las personas que cometieron el acto racista, porque no queremos racismo en el fútbol», continuó, y dijo que Vinicius «es un activo del fútbol español y del Real Madrid» y que cuando se fue Messi le preguntaron quién quedaba en la Liga y respondió que Vinicius.

El asunto ha traspasado el fútbol y todo el mundo ha opinado. Puede ser una puerta para afrontar un problema que a corto o medio plazo no tiene fácil solución porque está muy instaurado eso de «pago la entrada y puedo hacer y decir lo que quiera en el campo». El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk pidió a los organizadores de eventos deportivos que tomen medidas. «Los abusos racistas sufridos por Vinicius Junior nos recuerdan la prevalencia del racismo en el deporte, y pido a quienes organizan eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno para evitarlo y contrarrestarlo», destacó Türk. «Se necesita mucho más para erradicar la discriminación racial, y debe empezarse escuchando a las personas afrodescendientes, involucrándolas y dando pasos reales para atender sus principales preocupaciones», continuó.

Era el día después de la sanción que impuso el Comité de Competición al Valencia, el cierre parcial de Mestalla durante cinco partidos. Hay indignación en el club «che» por lo que consideran una pena «desproporcionada e injusta», en palabras de Baraja. «No voy a permitir que se tache a la afición y a Mestalla con calificativos que no les representan. Igual que un jugador se rebela contra insultos que atentan contra su dignidad, como club y como afición nos rebelamos contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos», señaló el técnico en un comunicado en el que también condenó lo sucedido.