Deportes

Marian Vajda fue olímpico en Barcelona 92. Llegó a ser el número 34 del mundo y ganó dos títulos menores, pero el eslovaco se convirtió en alguien en el mundo del tenis cuando comenzó a entrenar a Novak Djokovic en 2006. Por el equipo del serbio han pasado numerosos colaboradores, pero Vajda casi siempre ha estado ahí. Es la voz más autorizada para hablar del número uno del mundo por eso sus reflexiones después de la victoria en Roland Garros son lo más fiable sobre el futuro de Nole. «Veo muy posible que gane el Grand Slam. Lo que más le preocupaba era Roland Garros, pero habiéndolo ganado y sabiendo lo bien que se siente en Wimbledon y el US Open, me parece factible que lo consiga. Mientras se mantenga sano puede lograrlo. Su gran objetivo a inicios de año era ser campeón olímpico y ganar el Grand Slam. Ha diseñado un plan de entrenamientos concreto para llegar en plena forma a las tres citas que nos quedan para conseguirlo», reveló después de lo de París.

No es la primera vez que el serbio se encuentra en la situación actual. En 2016 llegó a Londres con idéntica expectativa y se fue a casa en tercera ronda después de caer ante Sam Querrey. Salvo debacle en Wimbledon, Djokovic llegará a los Juegos como número uno del mundo. El oro olímpico es el único gran título que tiene pendiente, pero antes está la hierba. Desde Serbia se asegura que podría aceptar una invitación del torneo de Mallorca, un 250 sobre hierba que arranca el día 20, para rodarse pensando en Londres. Será la primera vez en que puede igualar los 20 Grand Slams de Federer y Nadal. «Nunca dije que fuera imposible alcanzar los 20 Grandes de Roger y Rafa», afirmó tras derrotar a Tsitsipas.

Esa caza en la que está más cerca que nunca de los otros componentes del Big 3 tiene su fundamento en los brutales últimos diez años del serbio. Desde 2011, ha ganado 18 de sus 19 Grandes; 31 de sus 36 Masters 1.000; cuatro de sus cinco Torneos de Maestros, ha estado 324 semanas como número uno del mundo y seis años acabó como líder de la ATP. Entre Nadal y Federer en el mismo periodo de tiempo acumulan 15 Grandes, 28 Masters 1.000 y 132 semanas como números uno.

Nadie en la Era Open salvo Djokovic ha sido capaz de ganar al menos en dos ocasiones todos los Grandes y también todos los Masters 1.000. Vajda ofrece una explicación de lo que sucedió en Roland Garros: «El torneo no puede entenderse sin el partido ante Rafa. Considero que fue una de las mejores semifinales de la historia de este torneo –Toni Nadal no piensa precisamente lo mismo– y todos en el equipo estábamos convencidos de que si ganaba ese encuentro, acabaría siendo campeón». Hay más: «Está preparado para jugar cinco sets, a todos los niveles. Lo que más me ha asombrado en esta gira de tierra ha sido su capacidad para amoldar su juego a la superficie y cómo ha ido mejorando a nivel mental. Roland Garros encarna el mayor desafío para él y ha sido capaz de encontrar un nivel de juego asombroso. Ganar en Belgrado la semana anterior fue clave para llegar muy bien mentalmente. Y su capacidad para mejorar en todos los aspectos del juego es lo que le hace tan especial», relata el esloveno.

Con Rafa pendiente de confirmar su calendario y con Federer volviendo a jugar sobre hierba 701 días después –victoria en Halle–, el circuito aguarda expectante los pasos del serbio.