Así ha sido la espectacular remontada de Djokovic a Federer y Nadal los últimos 10 años para igualar los 20 Grand Slams

Deportes

Novak Djokovic confesó con la copa de campeón en la mano que de niño alguna vez había hecho un trofeo como ese de mentira, y lo levantaba en casa. El de verdad, lo alzó por sexta vez, y con ello terminó una caza que comenzó hace diez años y que ha llegado a un punto importante, pero no a su fin. El serbio ya ha alcanzado los 20 Grand Slams de Nadal y Federer y le sobran argumentos para pensar que puede ir más allá y que además los puede mirar a la cara de todas todas. Porque además de los mismos «Grandes» ha conquistado idénticos Masters 1.000 que Rafa (36, por los 28 de Federer), sólo una Copa Masters menos que el helvético (tiene 5, por 6 de Roger y ninguna de Rafa), es el que más semanas ha sido número uno y les supera a ambos en los cara a cara particulares (30-28 al español y 27-23 al suizo). Le falta el oro olímpico. Los Juegos de Tokio están a la vuelta de la esquina, pero Nole ha dejado en el aire su participación por las restricciones. El zurdo seguro que no va y Federer duda, a las puertas de cumplir los 40 años.

«Sin ellos dos yo no estaría aquí. Me enseñaron que necesitaba mejorar mental, física y tácticamente», contestó Djokovic cuando le preguntaron por su rivalidad. La remontada que ha hecho en la última década es espectacular. Cuando acabó 2010, Federer ya había conquistado 16 de sus 20 Grand Slams y Nadal iba por la mitad, con 10. Djokovic sólo tenía el Abierto de Australia de 2008, pero a partir de ahí llegó la explosión. «La primera vez que entré en el ’'top 10′', durante tres o cuatro años, perdí la mayoría de los partidos contra ellos y algo cambió al final de 2010. Los últimos 10 años han sido un viaje increíble y no se detiene aquí», amenazó. En las últimas once temporadas el serbio ha sumado más «Grandes» que sus dos oponentes juntos: 19, por 14 de Rafa más Roger. Sólo se despistó en 2017, cuando tuvo una lesión en el codo y problemas de motivación tras triunfar en Roland Garros y cerrar el Grand Slam, los cuatro «Grandes», aunque en años diferentes. Este 2021 puede lograrlo en el mismo curso, algo que en la era Open, desde que el tenis se profesionalizó, sólo logró Rod Laver en 1969.

Teniendo en cuenta que es un año más joven que el español y que su físico no muestra síntomas de cansancio, lo tiene todo para acabar en lo más alto.