El niño prodigio del tenis que sueña con ser Rafa Nadal y va a ser desahuciado junto a su familia

Muchos niños han convertido el tenis en su deporte favorito y sueñan con convertirse algún día en Rafa Nadal. Es el caso de Juan Esteban -cuya historia ha sido desvelada por Telemadrid- un niño colombiano que vive en Madrid y sueña con ser tenista profesional.

Apenas era un bebé y ya manifestaba sus habilidades. Con 18 meses, recuerda su madre, ya manejaba la raqueta. Ahora tiene 10 años y es asombroso verle jugar. Su indudable calidad con la raqueta le han convertido en la gran esperanza de su familia pero no lo tiene nada fácil.

Llegó desde el otro lado del Atlántico con su familia. Era noviembre del año 2019. Solicitaron asilo político pero les fue denegado. Y entonces, llegó lo peor: la pandemia. Y el sueño de una vida mejor se convirtió en pesadilla.

Un amargo periplo hacia el desahucio

De la llamada “ciudad de los refugiados” de Vallecas fueron trasladados a un albergue municipal. Pasaron los duros meses del confinamiento hacinados en una habitación. Salieron de la habitación para instalarse en un piso tutelado por una ONG que acabó, según lamentan, dejándoles ‘tirados’.

Ahora viven en un ‘limbo jurídico’. No tienen papeles y sin papeles no pueden acceder a un trabajo, sin trabajo no tienen ingresos. Viven de la caridad y de trabajos esporádicos que cobran en ‘b’. Ahora están muy preocupados porque, en unos días, serán desahuciados.

A pesar de las dificultades, Juan Esteban sigue soñando con ser como Rafa Nadal, y coge la raqueta cada vez que puede pero el tenis no es un deporte barato. Además de la raqueta, las bolas, unas zapatillas adecuadas... hay que alquilar la pista y sin dinero no es posible. El niño entrena donde puede, en la calle, en la parque, en casa, siempre está pensando en el tenis. Con tan corta edad vive este deporte tan profundamente que incluso organiza ‘torneos imaginarios’ en los que compite con Nadal y todos los grandes tenistas Su gran sueño es ganar Wimbledon, porque “me gustaría jugar en césped”.

La familia ha barajado la posibilidad de dar marcha atrás y regresar a Colombia, pero lo ha desestimado. Se han propuesto seguir en Madrid porque “aún queda partido”, insiste el padre. Lo van a hacer por el niño, para que luche por su sueño, para darle la oportunidad de cumplirlo.

Disputar un torneo también cuesta dinero, un lujo que rara vez se puede permitir Juan Esteban. Esta semana, por fin, llega una de esas escasas ocasiones y va a competir con niños de toda España en Castellón. Unos amigos les permitirán dormir en el sofá. Y Juan Esteban podrá jugar. Tal vez algún día lleguemos a verlo en Wimbledon.