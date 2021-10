La opinión más sincera de Nadal sobre Djokovic

Deportes

Rafa Nadal sigue con la puesta a punto de su lesión en el pie, que le ha hecho parar en la segunda parte de la temporada y de la que ha tenido que ser intervenido. Pasó de mostrar una foto en muletas a comenzar a coger la raqueta y entrenar con suavidad en su Academia, como se ha visto en un vídeo que circuló recientemente por las redes sociales.

Tanto él como sus grandes rivales, con los que ha hecho historia los últimos tres lustros, están parados ahora y ninguno acudió a Indian Wells. A Federer tampoco se le verá en una pista hasta 2022 y Djokovic es una incógnita si lo hará: se ha tomado un descanso después de perder la final del US Open.

Rafa habló sobre ellos en una entrevista con el medio japonés “Number Web”. De Nole, opina lo siguiente el español: “Es el tenista perfecto, no tiene puntos débiles. Puede ganar aunque juegue sobre polvo de ladrillo, en cemento o hierba. Este año ha sido increíblemente sólido. Incluso en días donde las cosas no parecen salirle como quiere, tienes la sensación de que terminará ganando”. El número uno del mundo ha conquistado en 2021 de forma consecutiva el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, pero no pudo completar su hazaña con el oro olímpico en Tokio y el US Open. El último partido que jugó contra Rafa fueron las espectaculares semifinales de Roland Garros, en las que el serbio logró destronar al balear, que le había dado una paliza en el mismo escenario en 2020. “Fue más eficiente e inteligente que yo, y estaba más fresco”, analizó Rafa ese duelo. Ambos son los protagonistas del duelo más repetido de la historia del tenis: han jugado en 58 ocasiones, con 30 victorias para Djokovic y 28 para Nadal. Los dos han conquistado 20 Grand Slams.

Sobre Federer, también tuvo palabras de elogio el rey de la tierra batida. “Otro jugador perfecto. La modernidad de su estilo de juego es asombrosa”, dijo, antes de describir que lo difícil al enfrentarte a él es “predecirlo por la diversidad de maneras con las que puede luchar”.