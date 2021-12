El emotivo mensaje de Nadal tras el fallecimiento de Manolo Santana

Deportes

La noticia del fallecimiento de Manolo Santana ha conmocionado al mundo del tenis. Y su figura iba mucho más allá de ser un tenista fantástico, ganador de dos Roland Garros (1961 y 1964) un US Open (1964) y un Wimbledon (1966). Es que además lo hizo cuando en España no había ningún referente deportivo importante. Es más, siempre cuenta que cuando ganó en el All England iba al club en metro. Eran otros tiempos. En referente de las siguientes generaciones se convirtió y así se lo han reconocido todos, hasta Rafa Nadal, el mejor tenista y deportista de la historia de España. “Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos”, escribió el balear en su cuenta de Twitter. “Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos!”, añade.

Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 11, 2021

Después de Santana vinieron muchos más éxitos del tenis español, con los Orantes, Andrés Gimeno, Arantxa, Conchita, Bruguera, Moyá, Ferrero... Y el mayor de todos ha sido Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos con sus 20 Grand Slams conquistados.