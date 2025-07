Preguntan a Carlos Alcaraz por lo que dijo Kyrgios sobre él y las mujeres y la respuesta es para enmarcar

En pleno Wimbledon 2025, ha aparecido Nick Kyrgios, que como comentarista tiene la lengua tan larga que como cuando era jugador. Una declaraciones suyas avivaron, una vez más, el eterno debate sobre los dos grandes nombres de la nueva generación: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, ambos vivos en el torneo inglés. El australiano, famoso tanto por su talento como por su carácter explosivo, fue invitado a un pódcast junto al entrenador Patrick Mouratoglou y no se guardó nada: apostó por Sinner como el jugador con más futuro, justificando su elección con una frase que no tardó en encender la polémica: “Elijo a Sinner porque a Alcaraz le encantan las chicas y la fielsta”.

Kyrgios, tan maleducado como siempre

Alejado casi por completo del circuito desde 2022 por las lesiones, Kyrgios fue más allá, sugiriendo que el estilo de vida social de Alcaraz podría pesarle a largo plazo, a diferencia del perfil más reservado y centrado del italiano. Mouratoglou, por su parte, moderó la afirmación: si bien reconoció la consistencia de Sinner, recordó que Alcaraz tiene más talento y lidera el historial entre ambos. “Si miramos el cara a cara, Alcaraz está por delante. Creo que terminará siendo el mejor de los dos”, apuntó el técnico francés.

Como era de esperarse, las palabras de Kyrgios dieron la vuelta al mundo y se colaron en las preguntas tras la victoria de Alcaraz ante Jan-Lennard Struff, triunfo que lo metió en octavos de final. Fiel a su estilo relajado, el murciano respondió con una sonrisa: “He visto los comentarios. Obviamente son comentarios graciosos que, viniendo de Kyrgios… no me sorprende nada. Pero bueno, al final cada uno tiene su punto de vista. Es algo que no es ningún secreto”.

Con apenas 22 años, cinco Grand Slams en su haber y un balance favorable en los duelos ante Sinner , Alcaraz no esquivó la autocrítica: “No es ningún secreto que Jannik siempre tiene menos altibajos que yo. Es algo en lo que vengo trabajando. No tiene nada que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar, pero son comentarios graciosos y me río con lo que dice de vez en cuando Kyrgios”.

Alcaraz no pierde los nervios por el australiano

Alcaraz dejó claro que su foco está en mejorar su regularidad y que disfrutar de la vida no interfiere con su rendimiento profesional. Su entorno, encabezado por su entrenador Juan Carlos Ferrero, ha recalcado varias veces que el jugador está “centrado y con los pies en la tierra”, al margen de provocaciones y con la mira puesta en seguir sumando títulos. La rivalidad con Sinner es, sin duda, el gran espectáculo del tenis actual: ambos se reparten los grandes trofeos y avanzan con paso firme en Wimbledon, donde el español busca su tercer título consecutivo y llega como favorito en las apuestas, gracias a su reciente dominio y superioridad en los enfrentamientos directos.

El debate que Kyrgios puso sobre la mesa, aunque con malas formas, es habitual desde que Alcaraz grabó su documental: ¿pesan más el talento y la templanza dentro de la pista, o influye también lo que pasa fuera de ella? En el caso de Alcaraz, los números lo respaldan: ha ganado más Grand Slams que Sinner y lo supera en el cara a cara. Aun así, el italiano ha sido más regular y mostrando una solidez constante, como subrayó Mouratoglou.

Lo que sí ha sido ampliamente elogiado es la forma en que Alcaraz manejó las críticas: con madurez y sin dramatismo. “Me río con lo que dice"