Carlos Moyá lanza una advertencia tras dar también positivo en covid a su regreso de Abu Dhabi

Carlos Moyá ha informado en Twitter de que también se ha contagiado de coronavirus. El ex tenista ha explicado que se encuentra guardando cuarentena en su domicilio después de regresar de Abu Dhabi. Moyà presentaba algunos síntomas compatibles con el Covid-19 y a su llegada a la Palma de Mallorca se realizó varios antígenos que dieron negativo.

Cabe recordar que al igual que Rafal Nadal, del que es entrenador principal, Carlos Moyá estuvo cenando con Don Juan Carlos en el Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dabi. Según los testigos y las imágenes que se han filtrado del encuentro, mientras comían todos ellos estuvieron sin mascarilla.

Buenas a todos,quería deciros que yo también he dado positivo por COVID.El domingo,al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas,di negativo en test de antígenos.Unas horas más tarde,al confirmarse un positivo en el equipo,fui a hacer pcr y di positivo. — Carlos Moya (@Charlymoya) December 21, 2021

Sin embargo, después de que otros miembros del equipo confirmaran su positivo en coronavirus, como Rafa Nadal, el tenista decidió realizarse de nuevo una prueba, en este caso PCR, que confirmó su positivo finalmente. Moyà fue contacto estrecho del balear en el torneo de Abu Dhabi.

Moyá lanza una advertencia

El extenista ha explicado que se encuentra bien, pero presenta desde hace unos días “fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor por todo el cuerpo y escalofríos”. Además, ha asegura que “la vacuna ha ayudado a no ir a peor ni tener que visitar el hospital”.

Fiebre,dolor de cabeza,sudoración,dolor por todo el cuerpo,escalofríos han sido mis síntomas.Seguro que la vacuna ha ayudado a no ir a peor ni tener que visitar el hospital. — Carlos Moya (@Charlymoya) December 21, 2021

El tenista ha aprovechado para felicitar la Navidad a su seguidores y lanzar una advertencia: “Id con cuidado en estas fechas, no os fiéis solamente del resultado de antígenos si es negativo, ni tampoco de que los síntomas son leves, en mi caso no ha sido así y muchos de los que conozco lo mismo”.

“Todo esto ni lo he leído ni me lo han contado, me ha pasado estos días. Si no supiera lo que tengo sería como una gripe de las de siempre. Os iré informando. Aprovecho para felicitaros las navidades y desearos un gran 2022. Un fuerte abrazo!!”, concluye Moyá.