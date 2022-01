Nadal, el nuevo líder del “Big Three”

La rivalidad entre Nadal, Djokovic y Federer es una de las más grandes y más longevas de la historia. Una rivalidad diferente, que no se mide en el uno contra uno sino en el uno contra dos y que el periodista Carlos Baidez ha estudiado en el libro “Big Three. La mayor rivalidad de la historia del deporte” (Editorial Córner).

“Que sean tres le da un punto de originalidad y es lo más complicado, que coincidan los tres mejores de una disciplina deportiva en el tiempo. Si piensas en otros deportes en grandes rivalidades, en Ronaldo-Messi o Magic Johnson-Bird , Karpov-Kasparov, Prost-Senna... son dos y no en todos los casos son los dos mejores de todos los tiempos. En este caso son no sólo los dos sino los tres mejores de todos los tiempos. Además, es la rivalidad más longeva de siempre. En otros casos hay diez años de rivalidad y aquí vamos a llegar pronto a los 20. Es una barbaridad”, asegura Baidez.

Unos sirven de motivación a los otros y así han conseguido subir el nivel permanentemente y seguir superándose en el día a día. “Lo que ha hecho que esta rivalidad sea tan grande tanto en calidad como en duración es el hecho de tener a otros dos de tu mismo nivel y esta competencia que están alargando casi hasta el infinito”, explica el autor de “Big Three”. “Estoy convencido de que el hecho de que los otros dos sigan subiendo el nivel te hace querer seguir y subir tu nivel de tenis. Ha hecho que duren más y que jueguen mejor. Cristiano Ronaldo y Messi, si uno metía 40 goles, el otro 50. Si uno llevaba cinco Balones de Oro el otro quería seis. Y con ellos pasa lo mismo, tienen ese acicate de tener a otros dos superclase con los que han coincidido y eso les empuja a esforzarse mucho más, a subir su nivel, a cuidarse más. Es lo que ha producido esta rivalidad única que dudo que se pueda volver a repetir”, añade el autor de “Big Three”.

La pregunta a la que dirige esta rivalidad es ¿quién es el mejor de la historia? Pero es difícil encontrar la respuesta. “He intentado buscar una perspectiva un poco diferente, dando al lector argumentos para que decida él quién es en su opinión el mejor de todos los tiempos. Yo después de analizar todos los datos, todas las estadísticas, de repasar toda su vida creo que es imposible decir al cien por cien con rotundidad quién es el mejor de todos los tiempos, incluso aunque alguno tenga un Grand Slam más que otros. Tienen un nivel tan parecido que es muy difícil decir quién es el mejor”, reconoce Carlos Baidez.

“Es muy difícil decantarse por uno o por otro y quien lea el libro o estudie la rivalidad va a darse cuenta de que hay argumentos para decantarse por uno o por otro. Si vas buscando estadísticas hay para todos los gustos y creo que se puede defender cualquier postura. Me parece muy muy difícil asegurar quién es el mejor con rotundidad, creo que va a depender un poco de gustos salvo que Nadal o Djokovic acaben con una diferencia un poco más amplia de Grand Slam”, añade.

Todos han tenido momentos de ausencia y todos han regresado. “Volver es una característica que han tenido los tres. Por supuesto en eso el especialista es Rafa, que es como el Ave Fénix, ha vuelto muchísimas veces y además tiene la habilidad especial de volver siempre muy fuerte. Cuando ha vuelto después de un largo periodo de inactividad ha ganado uno o dos Grand Slam y no sabemos cómo lo hace porque además han sido problemas muy distintos, casi todos provocados por el dichoso escafoides, pero también en la rodilla, en la cadera. Es el que más ha sufrido eso y el que más Grand Slams se ha perdido”, dice Baidez. “Con el porcentaje de éxito en Grand Slams que tiene sobre participaciones, posiblemente si no se hubiese perdido tantos tendría dos o tres más”, afirma.

Pero es indemostrable saber qué hubiera pasado con Nadal en perfectas condiciones físicas durante más tiempo. Igual que no se puede predecir qué pasará con la carrera de Djokovic después de que no haya podido competir en Australia por no estar vacunado. “Eso sólo lo sabe Djokovic, porque vacunándose lo soluciona todo. Es muy difícil que pueda seguir compitiendo si no se vacuna, va a depender mucho de las leyes de cada país, que a veces van cambiando en función de las olas de covid y eso sería demasiada incertidumbre”, afirma Baidez, que tampoco quiere elegir al mejor de la historia.

“A Nadal lo he visto desde muy muy joven y al final lo sientes un poco más cercano. A partir del libro ves más números, más estadísticas e intentas tomar una perspectiva más lejana, pero desde el principio he dicho que yo no elegiría quién es el mejor de los tres. De hecho, cuando veo jugar a Federer creo que es con el que más se disfruta, es tenis en estado puro. Pero también me gusta ver cómo Djokovic se sobrepone a las situaciones más complicadas. Y Rafa trasmite mucha emoción y mucha pasión cuando juega”.