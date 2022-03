Uno de los clásicos miembros del equipo de Novak Djokovic, un habitual en su palco en casi todos los torneos, el eslovaco Marjan Vajda, ha dejado de entrenar al número dos del mundo, según el portal deportivo serbio Sportklub. Vajda, de 56 años, se turnaba desde 2019 con el croata Goran Ivanisevic a la hora de acompañar al tenista serbio a los torneos de la ATP. No es la primera vez que ambos separan sus destinos. Vajda ha entrenado a Djokovic desde 2006, con una interrupción de un año entre abril de 2017 y abril de 2018 lo que supone que ha estado al lado de Nole en los 20 títulos de Grand Slam que ha conquistado.

Vajda es un personaje decisivo en la trayectoria deportiva y vital de Novak Djokovic. Camino de los 60 años, el eslovaco hace tiempo que quería reducir su presencia en los torneos, viajar menos y estar más tiempo junto a los suyos. Ese fue precisamente uno de los motivos para la llegada de Goran Ivanisevic al equipo del serbio. El campeón croata de Wimbledon y Vajda se han ido alternando y coincidía sólo en las citas más importantes del calendario. Desde la llegada de Ivanisevic al equipo, Djokovic ha sumado cinco Grand Slams (Wimbledon 2019, Open de Australia 2020, Open de Australia 2021, Roland Garros 2021 y Wimbledon 2021) y se ha convertido en el jugador con más semanas como número uno del mundo.

Esta temporada Vajda no ha estado presente en ninguno de los viajes que ha realizado Djokovic. En el escándalo de Australia no estaba en Melbourne y en el reciente torneo de Dubai estuvo acompañado por Ivanisevic y buena parte de su familia. El equipo del número dos del mundo estará liderado por Ivanisevic y el resto de miembros -fisioterapeutas y preparador físico- sigue siendo el mismo. El único periodo de tiempo en la carrera de Djokovic en la que Vajda no estuvo con él fue una etapa muy irregular. Fue alrededor de un año y Nole trabajó con André Agassi y Radek Stepanek. Los resultados fueron nulos. Ahora, con toda la polémica por su no vacunación y el veto en numerosos torneos, la carrera de Djokovic está rodeada de incógnitas. El siguiente torneo del circuito es el primer Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells. Al disputarse en Estados Unidos, el serbio no competirá en el desierto californiano.