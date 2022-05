Piqué llevó a Orlando en su avión privado al delegado de España para que llegara a votar a favor de concederle la Davis

La Copa Davis se modernizó y cambió su formato en agosto de 2018, tras más de 40 años de regirse por las mismas reglas. Triunfó así un proyecto de la empresa Kosmos Tennis, propiedad de la estrella del fútbol Gerard Piqué, que logró los apoyos requeridos –incluido el respaldo de España- para llevar a cabo los cambios propuestos en el torneo en una memorable votación de la Asamblea General Anual de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que se llevó a cabo en Orlando (Estados Unidos).

Pero ganar el Premio Davis fue un proceso largo y no exento de controversia, también en España. De hecho, el La Real Federación de Tenis (RFET), presidida por Miguel Díaz, adoptó su posición final apenas cuatro días antes de la votación en Orlando. Hasta ese momento, se mostró reacio a apoyar la reconstrucción defendida por Piqué ya que no sería «rentable».

A eso hay que sumarle que quien fue oficialmente designado para votar en la Asamblea de Estados Unidos en nombre de la federación española viajó, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el avión privado alquilado por Kosmos, la sociedad de Piqué.

El avión privado que trasladaba a Piqué y a Carbonell llegó el mismo día 16 a las 7 de la mañana. El futbolista había recibido permiso del F.C. Barcelona para viajar, según relató el mismo, pero no así de su entonces entrenador, Ernesto Valverde. La votación era a solo 48 horas del inicio de la Liga y de hecho Piqué tuvo que saltarse un entrenamiento para poder ir.

El futbolista explicaría más tarde al diario As que le anunció a Valverde su deseo de ir en un vuelo a EEUU porque había “dudas” sobre el resultado de la votación y su presencia podía “ayudar a que el proyecto salga adelante”.

Según reconoció el propio Carbonell en el chat de la Junta directiva de la Federación días después de la votación, se desplazó a la decisiva asamblea donde se dilucidaba el futuro de una competición con 118 años de historia en el chárter fletado por la compañía tras consultar con los abogados del organismo, según parece, que esta acción no era ilegal.

La Asamblea General, donde están representadas las principales federaciones de tenis del mundo, debía ratificar la propuesta de Kosmos, que había llegado meses antes a un acuerdo con el Consejo de administración de la ITF para que la empresa de Piqué gestionara el torneo.

3.000 MILLONES DE DÓLARES

Kosmos Tennis se hacía con los derechos de explotación de la Copa Davis durante 25 años a cambio de 3.000 millones de dólares (2.633 millones de euros). La empresa del futbolista se comprometía a hacer más atractivo el torneo, al modo de la Copa del Mundo de Fútbol, acotándolo a una semana y reduciéndolo a 18 selecciones nacionales participantes.

Piqué se desplazó en persona a Orlando (EEUU), donde tenía lugar la convención, porque no estaba convencido de que el proyecto saliera adelante, por lo que viajó para seguir haciendo lobbyy tratar de apuntalar los apoyos.

El polémico traslado en un chárter privado que salió de Barcelona fue reconocido por mensajes a terceros por Carbonell, tal y como ha comprobado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Y sí, vine con Piqué en el avión después de consultar con el presidente y abogados que no vieron ningún problema en ello después de pasar la votación por mayoría y conociendo a Piqué desde hace tiempo”, reza un mensaje de WhatsApp enviado al chat de la Junta directiva tras ser recriminado por haberlo hecho por varios integrantes de la misma.

Enfrentamientos en la Federación

Los mensajes dejan entrever el enfrentamiento que se vivía en el seno de la dirección de la RFET sobre la cesión de la explotación de la Davis a Piqué.

Uno de los que se había opuesto a cambiar el formato había sido precisamente Senz de Broto, al que la presencia de Piqué en la reunión de Orlando soliviantó en gran medida. “Ya me ha anunciado [el presidente de la Federación] que Carbonell que viene con Piqué. Yo le he dicho que no estoy de acuerdo [...] le digo, ¿Piqué es el presidente de la Federación? Tú tienes que decirle a Piqué que ya está allí el representante de España y no necesita comisarios políticos para ver lo que vota”, escribe Senz de Broto a otros miembros de la Junta directiva poco antes de la decisiva votación del 16 de agosto.

En el mensaje se muestra muy enojado por la decisión del presidente del tenis español. Según explica en el WhatsApp dirigido a otros integrantes de la Junta, previamente le había dicho a Díaz: “Miguel, si no te fías de mi coge el avión y ven a votar. Tú puedes hacerlo porque eres el presidente. Me dices podéis sentaros juntos [con Carbonell] y le digo si viene con Kosmos que se siente con ellos [...] Es un hombre de Piqué. Cómo no se da cuenta de eso. Su integridad queda por los suelos. Espero que Piqué le ayude mucho a su hijo, el que juega en el Barça”, completa.