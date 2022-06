Escándalo anti-dopaje: la Federación de Tenis avisa a sus mejores tenistas antes de los test

¿Se ha ablandado el tenis con las drogas? A los mejores jugadores del mundo se les ha permitido elegir sus propios tiempos para ‘pruebas aleatorias’ y la ITF está bajo sospecha después de que las pruebas se contaran hasta tres veces para dar cifras infladas.

Según una investigación realizada por Daily Mail, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha permitido que los mejores jugadores del circuito elijan el momento adecuado para someterse a los test antidopaje y ha inflado artificialmente el número de pruebas realizadas. Se invitó a los jugadores a elegir horarios para las pruebas de dopaje en sangre antes del Abierto de Miami de este año, un método que, según los expertos antidopaje, marca una “gran diferencia” para los tramposos que buscan escapar de la detección. A los jugadores también se les notificó que se tomarían muestras de sangre antes del Abierto de Francia de 2019 y el Abierto de Estados Unidos del año pasado. El ex presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) comparó lo que ocurre en el tenis con el muy criticado fracaso del ciclismo para evitar los años de consumo de drogas de Lance Armstrong.

Antidopaje con aviso previo

La Federación Internacional de Tenis (ITF) también ha sido acusada de inflar el número de controles antidopaje que realiza, después de que este diario descubriera que había publicado datos ‘engañosos’. “No creo que la ITF deba anunciar cuándo va a someter a los atletas a controles antidopaje”, dijo Luis Horta, exjefe de la agencia antidopaje de Portugal. “Es lo mismo pasó en el ciclismo, cuando anunciaron que evaluarían a todos los atletas en la víspera del Tour de Francia”. Nicole Sapstead es la ex directora ejecutiva de UK Anti-Doping (UKAD) y ahora directora del programa antidopaje de la ITF. Según la investigación de Daily Mail, Sapstead escribió a los jugadores informándoles que serían evaluados en los días previos al Abierto de Miami de este año, que comenzó en marzo.

La ITF también advirtió a los jugadores antes del Abierto de Francia de 2019 y el Abierto de EE. UU. de 2021 que tendrían que enviar una muestra de sangre como parte del programa de pasaporte biológico del atleta (ABP) de la ITF. Antes de los Abiertos de EE. UU. y Miami, se invitó a los jugadores a reservar franjas horarias para someterse a estas pruebas a través del ‘Portal antidopaje de tenis’ en línea. Un mensaje enviado por Sapstead antes del Abierto de Miami decía: “Las citas para proporcionar su muestra ABP serán entre las 09:00 y las 18:00 todos los días (entre el 19 y el 22 de marzo de 2022) y se asignarán por orden de llegada”. Esto les dio a los jugadores un aviso de hasta cuatro días antes de su prueba.

Los atletas pueden drogarse con sangre tomando eritropoyetina (EPO), que aumenta la producción de glóbulos rojos, o al someterse a transfusiones de sangre. De acuerdo con el código de la AMA, no se debe advertir a los atletas sobre las próximas pruebas de dopaje. El código establece que “salvo en circunstancias excepcionales y justificables, todas las pruebas se realizarán sin aviso previo” por lo que estas normas habrían sido violadas.

Inflar las cifras de controles

La ITF también ha sido acusada de inflar sus cifras de pruebas después de que se supo que cuentan cada muestra tomada durante un control de dopaje individual como una prueba separada. Si un jugador envía muestras de sangre, orina y pasaporte al mismo tiempo, se cuenta como tres pruebas en lugar de una. Los propios documentos oficiales de la ITF enumeran estas cifras bajo ‘pruebas por jugador’ y no ‘muestras por jugador’. Los datos que obtuvo The Mail on Sunday para un jugador ruso, por ejemplo, que se clasificó entre los 20 primeros, muestran que fueron evaluados tres veces fuera de la competición de 2015. Las cifras oficiales de la ITF indican que se sometieron al menos a siete. En 2021, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic fueron evaluados nueve, 12 y 13 veces fuera de competencia respectivamente, según las estadísticas de la ITF. No obstante, la realidad del tenis es que jamás se ha detectado un solo positivo en las pruebas del pasaporte biológico, ni en las que buscaban EPO, la sustancia más usada en la mejora del rendimiento.

De hecho, Federer reveló que había sido evaluado solo una vez en 10 años durante un entrenamiento fuera de temporada en Dubái.