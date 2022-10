En el circuito de la ATP quedan pocos jugadores malditos. La transformación de Nick Kyrgios en los últimos meses ha dejado vacío el trono del “bad boy” del tenis mundial. Uno de los aspirantes a ese lugar desde hace años es el francés Benoit Paire. Con 33 años ocupa el número 177 del mundo, aunque su indiscutible talento le llega a situar en el top 20 hace seis años. Su actual temporada es poco menos que para olvidar. Ha disputado 26 partidos y sólo ha ganado cuatro: una victoria en Washington, otra en Ginebra y un par de ellas en el Abierto de Australia donde alcanzó la tercera ronda y fue ejecutado por Tsitsipas.

Paire es un jugador tan talentoso como polémico y conflictivo. La pandemia fue el principio del fin para el francés y ahora lo ha confesado en una entrevista en su país después de varias semanas en las que sólo ha disputado torneos Challenguer. “Desde hacía dos años no tenía una actitud tan buena en una pista. Sé que aún me falta mucho por mejorar en términos de confianza y nivel de juego, pero ahora creo que puedo reencontrarme con mi mejor nivel. He tirado por la borda dos años y asumo que para recuperarlos necesito cambiar muchas cosas y sumar muchos triunfos como éste”, afirmó después de una victoria en Brest.

El francés detalla el plan que tiene para volver a ser un jugador competitivo: “Voy a tomármelo partido a partido. Antes venía a los torneos a ganar un dinero y ver qué pasaba, pero ahora percibo cada evento como un pasito más hacia arriba. He entrenado duro a nivel físico, hice test muy exigentes y mis piernas vuelven a funcionar a pleno rendimiento. Siento que ahora sí es el momento. Sé que he estado intentándolo antes, pero no con este convencimiento porque no tenía la mente en la disposición necesaria para competir. El tenis se había convertido en una obligación, casi en un castigo”. Y ofrece más claves para su resurrección: “Me he vuelto a concentrar en las cosas importantes. Decidí ser más profesional, no salir a fiestas nocturnas y dejar de beber alcohol. Quiero dar lo mejor de mí y eso a veces me pone ansioso, porque sé que ahora mismo es imposible”.

Benoit Paire ha levantado tres títulos en su carrera. El primero fue en 2015 sobre la tierra batida de Bastad. Hubo que esperar cuatro años más para volver a proclamarse campeón. En 2019 se impuso en Lyon y Marraquech también sobre arcilla roja.