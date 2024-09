Alcaraz - Perricard, siga en directo la primera ronda de Pekín

El último partido de Alcaraz, sin contar la Davis y la Laver Cup, fue la derrota contra Van de Zandschulp en la segunda ronda del US Open. Allí reconoció sentirse mal mentalmente, pero ahora afirma estar otra vez a tope, recargado, para el tramo final, que históricamente no se le ha dado muy bien. Es algo en lo que ha trabajado con su equipo, intentar que las temporadas no se le hagan tan largas.