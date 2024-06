Aspirante a golpe del año lo que hizo Machac ante Medvedev en Roland Garros: se cambia la raqueta de mano y logra el break

Daniil Medvedev es un tenista particular que suele protagonizar episodios poco comunes en las pistas de tenis, pero en la tercera ronda de Roland Garros su rival, el checo Machac, le quitó ese protagonismo. Con 2-2 en el primer, servía el ruso con dos pelotas de rotura en contra. En la primera, sucedió esto.

Medvedev se fue al ataque y Machac se defendía como podía, literalmente. Primero, con un revés estirado, pero después seguramente ni así llegaba, y se cambió la raqueta de mano no sólo una vez, sino dos. Es un jugador diestro, pero logró la rotura con la izquierda. No pudo ocultar la cara de pillo al sentarse en su silla. Tomó ventaja, pero no logró mantenerla hasta el final en ese primer set.

Machac llegaba a Roland Garros después de haber eliminado a Djokovic en Ginebra, el día que al número uno del mundo le volvieron a entrar esos extraños temblores de otras veces, aunque después cayó en la final contra Casper Ruud. En París no pudo contra Medvedev, pero sí le hizo trabajar mucho durante tres horas y media y le quitó un set. El ruso, cuando el encuentro se le puso peor, tuvo su clásico enfrentamiento con el público. En esta edición no ha sido sólo él el que se ha quejado de la actitud de algunos aficionados, lo que ha obligado a Amelie Mauresmo, la directora del torneo, a tomar medidas.

Medvedev, que asegura que no le gusta nada jugar en tierra batida, ya está en octavos de final. Su mejor resultado en el Grand Slam sobre esta superficie fueron los cuartos de 2021. Los favoritos siguen sin fallar. De momento en el cuadro masculino sólo ha perdido un “top 10”, Andrey Rublev, en un encuentro contra el italiano Arnaldi en el que perdió los nervios del todo.