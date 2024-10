El contundente mensaje de Alcaraz por el Día de la Hispanidad

Carlos Alcaraz quiso formar parte este 12 de octubre del Día de la Hispanidad, y dejó un mensaje en sus redes sociales, con una foto de los pasados Juegos Olímpicos de París en los que se besa de la bandera de la camiseta.

“Feliz Día de la Hispanidad a todos! Orgulloso de ser español”, escribe el tenista, que ahora mismo no está compitiendo después de su eliminación en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái a manos de Machac. Carlos ha tenido este año varios torneos en los que ha defendido la camiseta de España (aunque en realidad, de alguna manera, lo hace siempre en cada participación en el circuito). El más importante han sido los Juegos Olímpicos de París, en los que emocionó formando la pareja de dobles con Nadal que se quedó en cuartos de final y logró la plata en individuales, tras una final memorable contra Djokovic.

Después de ese partido, Alcaraz no pudo contener el llanto. Admitió que no es que esas citas las juegue con más presión, pero sí es diferente. Sobre sus lágrimas, comentó: “Quería más, quería el oro y perder nunca es agradable. Las lágrimas han sido porque no he logrado el objetivo ni el deseo de los españoles y no he podido hacer sentir a los españoles orgullosos de una medalla de oro. Por un momento he pensado que había decepcionado a los españoles”, explicó. Como casi siempre en este tipo de situaciones, con el paso de los minutos el deportista fue poniendo más en valor la medalla de plata lograda.

En noviembre, la Copa Davis

La temporada terminará con las Finales de la Copa Davis en Málaga (19-24 de noviembre), en lo que además supondrá la despedida de Rafa Nadal del tenis profesional. Alcaraz ha jugado seis partidos en la mítica competición, con cinco victorias y una derrota (cuatro y una en individuales). En Málaga, España disputa los cuartos de final contra Países Bajos, y si sigue avanzando se enfrenta al ganador del Alemania - Canadá. Por el otro lado del cuatro, Italia, defensora del título, es la favorita, con Jannik Sinner, el número uno, aunque si se mete Estados Unidos en la pelea tampoco sería una sorpresa mayúscula. El formato de competición hace que no haya mucho margen de error y que en muchas ocasiones se decida en el dobles quién pasa ronda. Primero juegan los dos números dos de cada país, después los dos números uno y, por último, el encuentro por parejas.