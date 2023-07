Djokovic no falla ante Sinner y ya espera a Alcaraz o Medvedev en la final de Wimbledon

Jannik Sinner salvó un 0-40 y se puso 2-1 arriba en el tercer set ante Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon. Parecía que así esquivaba su destino, pues los dos primeros sets contra el serbio los perdió de esa manera: un break rápido y a intentar remontar para nada. El tercer parcial fue distinto, después de ese 2-1 se vio a un jugador diferente, más agresivo, sobre todo restando los segundos saques, más metido en la pista, con más intención, pero sin acierto en los momentos decisivos, por eso cedió: 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

Es la ley de Djokovic en Wimbledon. Parece que no hace demasiado, pero no fallar, meter bolas con intención y ser el más sólido, ya es hacer mucho. Así se llevó los dos primeros parciales. En el tercero tuvo que recurrir a algo más. Sinner estaba siendo mejor y se llegó a ver 5-4 y 15-40, dos puntos de set. Falló el primer saque el serbio y le molestó alguien del público. La tuvo con él y cuando recuperó la segunda pelota de set, ya estalló llevándose las manos al oído, haciendo el gesto de “llorón” en dirección a los aficionados. Son las típicas artimañas de Novak, que intenta despistar con eso a su rival, buscar un enemigo externo. No hizo falta tanto para superar a Sinner en el tie break. Ya se lio el italiano solito. Primero con una doble falta cuando ya mandaba 3-1. Después, con tres errores seguidos, tres pelotas a la red, dos con el revés y una con la derecha, para firmar su sentencia en el encuentro.

Si el año pasado llegó a ir el italiano dos sets arriba ante Djokovic y vio la remontada, esta vez llegó tarde al encuentro y no terminó de creérselo. Nole ya espera a Alcaraz o Medvedev mientras sigue sumando récords: llegó a su final número 35 de Grand Slam.