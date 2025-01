La gran historia de amor de Madison Keys, campeona del Open de Australia: "¡casada con su entrenador!"

Madison Keys es la campeona del Open de Australia 2025, un torneo antológico para ella, en el que venció en semifinales a Swiatek, antes a Rybakina y Svitolina, siempre forzando los tres sets, para subir la apuesta en la final y superar a la reina de Melbourne, campeona los dos últimos años, y a la gran dominadora de la pista dura: Aryna Sabalenka (6-3, 2-6 y 7-5).

Llevaba ocho años sin jugar un final de Grand Slam, se enfrentaba a la número 1 del mundo pero se quedó con el trono.Un triunfo en el amor ha sido clave.

De su anterior llegada a una final de un Grand Slam, cuando cayó casi sin resistencia ante Sloane Stephens en el US Open 2017, han pasado ocho años y una historia de amor. De hecho, los dos últimos títulos que consiguió fueron este año, con otro estado civil.

"Quería conseguir esto desde hacía muchísimo. Jugué una final y no fueron las cosas de mi lado. No sabía si regresaría a esta situación pero mi equipo confió en mí, así que quiero darles las gracias. Ellos creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma", comentó en la entrega de trofeos celebrada en el Rod Laver Arena.

La mejor luna de miel

Un emotivo momento en el que no faltó el homenaje a Bjorn Fratangelo, un ex campeón juvenil de Roland Garros que no sólo oficia como su entrenador, sino que también es su flamante marido. "Es la mejor luna de miel posible", celebró Keys, que el año pasado decidió poner punto y final a la temporada para casarse con él.

"Tengo el mejor y más comprensivo marido del mundo... que de hecho no quería entrenarme. Siempre ha creído en mí", insistió Keys tras convertirse en la cuarta tenista más veterana en ganar un Grand Slam desde el inicio de la era Open en el tenis en 1968.

Madison Keys es una potencia del tenis. Con siete títulos de la WTA en su haber, incluido el Abierto de Cincinnati, ha sido una fuerza en la cancha desde que era prácticamente una niña. Ahora, a los 29 años ha conquistado el Abierto de Australia. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. El año pasado fue una montaña rusa de lesiones. Tuvo que retirarse del Abierto de Australia por un problema en el hombro, y luego una lesión en el tendón de la corva la dejó fuera de Wimbledon. Pero en las buenas y en las malas, su esposo y entrenador, Bjorn Fratangelo, ha estado allí con ella. Entonces, ¿Cómo se conocieron?

Keys y Fratangelo se vieron por primera vez en un centro de entrenamiento en Boca Raton, Florida. Formaban parte del mismo grupo de amigos y su conexión creció de forma natural. Al poco tiempo, ambos se mudaron a Orlando y terminaron viviendo en el mismo complejo de apartamentos.

A partir de ahí, no pasó mucho tiempo hasta que floreció el romance. La pareja comenzó a salir en 2017 y, después de seis años juntos, Fratangelo le hizo la pregunta clave en marzo de 2023. Apenas un año después, en noviembre de 2024, la pareja se casó en una boda repleta de estrellas a la que asistieron Jessica Pegula y Sloane Stephens.

El giro profesional que marcó su carrera

Su relación dio un giro profesional en 2023, cuando la tenista estadounidense se vio en una situación complicada. Tras una derrota en la segunda ronda de Roland Garros ese año, Keys se quedó sin entrenador. La número 10 del mundo se había separado de su entrenador después del torneo de Charleston y luchó sola durante su gira europea.

Cuando regresó a casa, le pidió ayuda a Fratangelo. Según el ATP Tour, él le preguntó: “ ¿Estás segura? Porque hemos hecho un gran trabajo manteniéndonos al margen de la carrera del otro durante los siete años que hemos estado juntos. Y ella dijo que sí”. También fue una buena oportunidad para que Fratangelo volviera a jugar después de alejarse de él debido a una lesión en el pie.

A casi dos años de haber tomado esa decisión ambos dieron dio el gran paso en su carrera personal y profesional, pues en noviembre pasado contrajeron matrimonio y, a partir de ahí, la carrera de Keys ha tomado un repunte empezando el 2025 de la mejor manera con el título de Adelaida y conquistando este sábado su primer Grand Slam, venciendo a la No.1 del mundo, logrando 12 triunfos consecutivos en lo que va de la temporada.

Juntos, han convertido su vínculo personal en una ventaja profesional y los resultados hablan por sí solos.