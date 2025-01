Martín Landaluce se estrena en la Copa Davis: "En 2022 se creó como un vínculo con Alcaraz, entrenamos juntos y nos dimos suerte"

Martín Landaluce (Madrid) tiene 19 años, pero no lo parece por la madurez con la que habla. Siempre destacó de niño y continúa dando pasos. Ya es el 135 del mundo, en enero jugó en el Open de Australia su primer partido en un «Grand Slam», y este fin de semana se estrena con España en la Copa Davis, en la eliminatoria que le enfrenta a Suiza, como visitante.

¿Cómo va todo por Suiza?

Muy bien. La pista es una gozada, es bastante lenta, con lo cual en indoor se pueden jugar los puntos, y está bastante bien tanto para el jugador como para el espectador. Y la convivencia, espectacular. Nos lo estamos pasando muy bien, está siendo una experiencia muy chula. Conocía a los compañeros, pero no tanto como les estoy conociendo estos días, y estamos compartiendo todo. En las cenas y las comidas están saliendo muchas anécdotas y está habiendo muchas risas. Nos lo estamos pasando muy bien.

¿Cómo fue la llamada de David Ferrer?

En Australia habíamos comentado un poco que cabía la posibilidad, pero tampoco lo tomé muy en cuenta, lo tomé como un: “Cabe la posibilidad, estate atento, no hagas locuras de entrenar los días antes”; pero no lo tenía muy en mente, y cuando me lo confirmó fue una ilusión. Me entró ahí el cosquilleo en la tripa. Estoy con muchas ganas y se está cumpliendo todo lo que pensaba.

En Australia disputó su primer partido en el cuadro principal de un Grand Slam...

Fue un torneo chulo, vino mi familia a verme, mis padres. Pasé tres partidos durísimos [en la fase previa], la verdad es que es un torneo muy bonito, cuidan muy bien al jugador, ayudan mucho, hay un montón de salas para descansar, para todo... Se vieron tres partidos muy buenos, sobre todo el del día de mi cumple [el 8 de enero, ganó al japonés Trotter por 6-4 y 7-5], y pude jugar el “main draw”, que está muy bien y dice que estamos haciendo las cosas muy bien,

¿Tiene planificado el año a medio-largo plazo: circuito Challenger, torneos ATP..?

En los últimos meses, gracias a los buenos resultados, hemos cambiado varias veces el calendario. Ahora lo estamos hablando, parece que nos vamos a quedar en Europa jugando un ATP 250 y un par de Challengers para después hacer un buen bloque de entrenamiento, coger más físico y preparar la temporada de tierra para apretar.

"No te extraña que en los torneos buenos siempre haya sorpresas de jugadores de Challenger, porque al final el nivel está muy parejo"

El circuito Challenger es muy duro: muchos viajes, rivales jóvenes muy buenos o veteranos que se las saben todas...

Hay mucho nivel, muchos años, muchos jugadores que llevan tiempo haciéndolo bien... No te extraña que en los torneos buenos siempre haya sorpresas de jugadores de Challenger, porque al final el nivel está muy parejo. Igual los que están arriba sí tienen más continuidad, pero el nivel en sí en un partido es bastante parecido. Los Challenger son torneos muy duros.

Toca la guitarra. ¿Cómo lo lleva?

Empecé el año pasado, que me la regalaron por mi cumple, y le metí lo que pude, porque fuera no me la puedo llevar, entrenando fuera tampoco... Saqué ratos para tocar la guitarra con mi madre, que es un plan muy chulo que hacemos los dos. He ido aprendiendo poco a poco, la verdad es que sigo siendo bastante malo, pero es un momento que nos gusta mucho y me viene muy bien.

Lo preguntaba porque el tenis puede llegar a saturar...

Yo hago muchas cosas fuera del tenis y me completan mucho como persona. Cada vez estoy intentando hacer más, me encantan los retos, probar cosas. La guitarra es uno de ellos, y muchos más que hay y que vendrán.

Todo empezó en el Club de Tenis Chamartín...

Sí, ahí empezó, desde que tenía uno o dos años, desde que iba en el carrito.

No se acordará de aquello...

No, no me acuerdo, pero sí iba a ver a mis hermanos jugar al tenis con mi padre, y cuando empecé a agarrar la raqueta y apenas caminar, ya me puse en el pasillo con mi madre a tocar bolas, siempre en el Club Chamartín. Desde ahí he ido creciendo y jugando, y a día de hoy sigo así.

"Siempre pensé que iba a ir a una universidad buena [en EE UU], pero llegaron los resultados y decidí dedicarme profesionalmente al tenis ahora"

Sus hermanos también son tenistas, pero se fueron a estudiar a EE UU. ¿Pensó seguir ese camino?

Sí, siempre me gustó mucho la posibilidad y de hecho yo pensaba que acabaría yendo como ellos a una universidad buena. Tuve buenas ofertas, pero con el paso del tiempo y los resultados, que vinieron pronto, al final me decanté por dedicarme profesionalmente ahora mismo y hacer la carrera online en España.

¿Qué estudia?

Estoy haciendo ADE en la UNIR.

Siempre ha ido un poco por delante: con 9 años compitiendo, jugando contra niños mayores... ¿Cómo lleva eso? También le acompañaba el físico [ahora, mide 1'91].

Sí, la planta también, ya era alto a esas edades y podía competir con ellos. Siempre me gustó enfrentarme a retos mayores, enfrentarme a jugadores que estuviesen desarrollados. No sé, con 12 jugar con los de 14 era una gran diferencia. Me fui adaptando con el paso del tiempo y a día de hoy sigo enfrentándome a jugadores que me sacan años, experiencia, ventaja física... Pero sí, siempre he ido un paso por delante y creo que es una buena característica.

Comparte con Alcaraz manager, Albert Molina. ¿Qué tal es Carlos?

Es un diez, como persona y como todo. Me encanta pasar tiempo con él y entrenar con él y me gustaría hacerlo muchísimo más. Intentaré estar lo máximo posible en los torneos que juega él y pasar el máximo tiempo posible con él porque es una persona de diez y hay muchas cosas que sacar de él.

Tuvieron una conexión en 2022: él ganó el US Open y se puso número uno, y usted lo logró en categoría júnior. ¿Coincidieron y hablaron allí?

Es como un vínculo. Hasta entrenamos juntos en ese torneo, justo antes de que empezara, y creo que nos dio suerte a los dos, y desde ahí nos hemos llevado superbién. En Australia también hemos estado compartiendo ratos, y la verdad que majísimo, te lo pasas genial con él.

Y con Nadal también ha tenido sus momentos en su academia en Manacor...

Igual, una persona siempre abierta a ayudar con lo que fuera, a día de hoy también. Todas las experiencias que voy viviendo con las personas con las que comparto ideas, experiencias, de todo, me están nutriendo mucho y creo que está siendo fundamental en mi desarrollo.

Con Sinner entrenó antes de ir a Yeda a las Next Gen ATP Finals [Landaluce era suplente].

Sí, en Dubái. Muy buen entreno. Y luego le vi en Australia... Y le ha ido muy bien.

"El ritmo de Sinner en los entrenamientos es prácticamente igual que en los partidos, yo me quedé loco"

Menudo ritmo mete en los partidos. ¿Es así también en los entrenamientos?

Sí, en los entrenamientos es prácticamente igual, yo me quedé loco, pero es muy humilde, me respetó mucho como jugador, se dejó la vida, la verdad, y era uno de sus primeros días de tocar la bola. Me dijo mucho de cómo es como persona, y me gustaría tener más entrenos con él.

¿Cuál es su golpe preferido y cómo sería su partido perfecto?

El revés paralelo me gusta mucho. Es algo que siempre ha estado en mi identidad: muchos puntos, muchos passings... La derecha la he mejorado mucho y está siendo mi golpe dominante, es cuando más daño hago, y cuando saco el revés paralelo, de resto, y me monto encima de la bola es impactante para los rivales y creo que es algo que tengo que seguir explotando. El partido perfecto en Wimbledon, es mi superficie favorita y me adapto bien.

¿Ha podido entrenar mucho en hierba?

No, de hecho he jugado más de lo que he entrenado. Jugué tres torneos de júnior, gané dos e hice semis en Wimbledon, y me encanta.

Una pregunta más técnica: ¿cómo es la tensión de su cordaje?

En torneos indoor, rápida y con altitud suelo subir un kilo o medio kilo, según el encordador, porque te encuentras en los torneos que a veces encuerdan muy duro, y siempre los primeros días hay que medir un poco cómo es. Con el paso de los años he ido subiendo, porque yo jugaba con 17 o 18 kilos y ahora, más o menos con 22 o 21. Es lo que estoy haciendo aquí esta semana. Me permite tirar bien, acelerar bien la bola.

Pese a su edad, intenta no estar muy pendiente de las redes sociales. ¿Cómo lo controla?

Es intentar estar un poco lo más apartado posible de toda la información, sobre todo la de gente que no está en tu día a día y no te conoce. Entonces, tampoco hay que prestar mucha atención a los comentarios y opiniones. Está bien que haya ruido, expectativas, significa que estás haciendo las cosas bien, pero hay que estar un poco al margen. Intento estar lo más apartado posible, rodearme de gente cercana, crear un vínculo pequeño que sí me conozca bien, que sepa bien estos años cómo he ido creciendo y desarrollándome y cómo soy como persona, y lo demás ir dejándolo un poquito a un lado.

Copa Davis 2025