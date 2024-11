Nadal, tras caer ante Van de Zandschulp: "Ponerme a mí era una decisión con riesgo"

Rafa Nadal compareció ante los medios después de su derrota ante Van de Zandschulp. Muy serio, contestó a las preguntas de la prensa.

Cómo se siente

"Ha sido un día emocional, de nervios por lo que puede ser mi último partido como profesional en individuales, y después, las emociones, el sentimiento al escuchar el himno por última vez como profesional. Eso hace las cosas más difíciles. Salí a pista, intenté hacerlo lo mejor posible, tener la energía, pero no fue suficiente. Enhorabuena a Botic. No hay mucho más que analizar del partido".

Seleccionarlo a él

"Lo interno es interno. Por supuesto no ha sido una decisión fácil para el capitán. David ha puesto en el campo al jugador que él cree que tiene más posibilidades de ganar. No tenía que sentir presión. Antes del entrenamiento de ayer estaba con confianza. Las cosas pueden ir bien o mal. Era un riesgo, por supuesto, pero es su trabajo. Él tiene que tomar decisiones y tomó la decisión que pensó mejor para el equipo, no para mí. No tengo una lesión ni nada para decir que no estaba preparado para jugar. No es mi decisión, es por eso que tenemos un capitán en el equipo. Podemos seguir, pero probablemente al ver lo de hoy, que ponerme no ha funcionado, lo fácil y seguramente lo correcto es cambiar. Si yo fuera el capitán seguramente no me pondría, pero al final no es mi decisión. Seguramente sea mi último partido individual, perdí mi primer partido en la Copa Davis y he perdido el último, cerramos el círculo.

Qué ha sentido antes y después

Al final, sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional, así que para mí los momentos previos han sido emocionantes y un poco difíciles de gestionar, muchas emociones. He intentado hacerlo bien, tener control, a veces es difícil. Agradecer a la gente, el público ha estado increíble como siempre, y todos los que me han ayudado en algún momento de mi carrerea. He intentado tener la energía, pero no ha sido suficiente, ha habido un resquicio al final, pero no ha podido ser, no ha sido suficiente, el otro ha sido mejor que yo hoy. Se toma la decisión de que jugara yo y era una decisión con un poco de riesgo. La energía no me ha fallado, pero no he podido encontrar el nivel necesario para dar el punto a España. He estado más acertado en los entrenamientos que en pista.

Sensación de que será el último partido

"No lo sé si será el último. Por algo tenemos un capitán que toma decisiones. Sigo siendo un jugador, a lo mejor me quedan sólo unas horas, espero que no. No me pongáis la presión de ser más que un jugador, el capitán es el que toma las decisiones para el equipo. Dije que si no me veía preparado me descartaría, no ha sido el caso, la preparación ha sido buena, pero en competición no he podido rendir. Ojalá haya otra oportunidad, la situación está al límite, y más en esta pista, que es muy rápida. Si fuera capitán, pondría a otro jugador, pero no me corresponde a mí".

Si tiene ganas de seguir jugando

"Viviría lo de hoy todos los días si pudiera, pero una cosa es lo que me apetezca a mí y otra lo que crea que es mejor para el equipo Hoy no se sabía lo que era mejor para el equipo, porque no había datos míos de los últimos meses en competición, y en los entrenamientos había funcionado. Claro que tengo ganas. Ojalá se pudiera dar la situación si vamos adelante, yo voy a seguir trabajando para ser el elegido".