Tira tira: Saúl y Fabián sí derriban la puerta

Aunque todo queda a falta de sólo un punto de sutura para conquistar la clasificación a la Eurocopa de 2020 y puede lograrse mañana martes en Suecia, la Selección dio un evidente pasito atrás en Noruega en esa carrera lanzada por Robert Moreno para conquistar la confianza general de todos. No fue un partido ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, un parón con algunas dudas por culpa de ese penalti de última hora que llevó al empate y a retrasar lo que por otra parte parece un objetivo ya casi, casi alcanzado..

Selección indefinida Esta España aún es una selección indefinida, que no maneja con autoridad los 90 minutos de los partidos, incluso ante rivales del segundo nivel. En ese once inicial contra los noruegos había un jugador por club, es decir, una España de once equipos, lo que tampoco tiene por qué ser algo negativo salvo que no vaya acompañado por un fútbol sinfónico, armónico, aún lejos de conseguir. En este contexto general, sí se confirman dos jugadores que están derribando la puerta en el medio campo: Saúl y Fabián.

Dos talentos El rojiblanco había perdido el sitio el curso pasado, más bajo de lo habitual quizá también por el mal año general de los rojiblancos. Pero ha vuelto con fuerza, con carácter y hasta cierto sentido de liderazgo ya en el Atlético, y su polivalencia táctica, sus llegadas desde atrás, su remate de lejos y el gol que tiene le hacen indispensable. Suyo fue el tanto del sábado con la derecha, su pierna mala... En cuanto a Fabián, cada vez apunta más a «crack» de verdad. Su posición como interior derecha, pero a pierna cambiada le permite abrirse hacia dentro y perfilar sus disparos con su zurda de oro. Dos palos y un buen control del juego le han dado otro acelerón a su titularidad. Aquí hay Futbolista con mayúsculas.