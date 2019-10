Vuelve el debate a la portería del Real Madrid: ¿debe jugar Areola en lugar de Courtois?

En el mes de abril, Zidane dijo: "No va a haber debate en la portería, va a estar muy claro". Y Keylor Navas terminó marchándose, aunque al final del mercado de fichajes, al PSG. Courtois parecía tener vía libre para ser el guardameta titular del Real Madrid. Quizá Zizou siga teniéndolo muy claro, pero el caso es que el portero belga no ha caído de pie en el Bernabéu y la afición duda. En el encuentro contra el Brujas, en realidad, no es que pudiera hacer demasiado en los goles. "Nos han metido dos goles de risa", opinaba Zidane. Bonaventure marcó el primero sin querer, en una maniobra que despistó a todos, hasta al portero; y el segundo después de tropezarse. Ya antes Courtois había recibido Courtois algunos silbidos, un runrún del Bernabéu. Al descanso se quedó en el banquillo por unos problemas estomacales. Salió Areola y detuvo la gran oportunidad que tuvo Bonaventure de hacer el 0-3, un mano a mano que seguramente hubiera sido definitivo para la suerte del partido.

El guardameta francés ya había jugado contra Osasuna en Liga, sin encajar goles. Es verdad que tampoco le remataron. Los números de Courtois hablan de 11 goles recibidos en 8 partidos (675 minutos), sumando Liga y Champions. Ha hecho 11 paradas y dos veces ha dejado su portería a cero. El belga pasará examen en su próximo duelo, el sábado en el Bernabéu ante el Granada.