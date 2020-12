Kumiho se ve fuerte para alzar un título de VALORANT en poco tiempo

VALORANT ha creado un ecosistema muy sano y sostenible. Tal es el punto de que el shooter de Riot Games ha llegado para quedarse que los clubes más humildes y con gran proyección no han querido perderse la oportunidad de embarcarse en esa aventura y sacar a relucir sus mejores rosters haciéndose ver cada vez más. Este es el caso de Kumiho Esports; los zorros están destacando en esta disciplina pero su plan a corto y largo plazo es mucho más ambicioso y con las miras puestas en ser uno de los titanes de VALORANT.

Pregunta: Kumiho Esports es una de las grandes promesas de los equipos de esports amateur, ¿cómo surgió la idea de montar el club?

Respuesta: Kumiho Esports Club surgió a principios de abril, fruto de la colaboración y del trabajo conjunto de los cofundadores: Matías Gómez (League of Legends), Cristina Rubio (FPS: Fortnite y VALORANT), Sara Rubio (League of Legends Academy) y Mario Atienza (diseño del club, RRHH y dirección general del departamento técnico y avanzado de la organización).

Escogimos el nombre de Kumiho debido a la filosofía que encerraba su propio significado. Por una parte, la longevidad del Kumiho representaba nuestra idea de proyecto a largo plazo, buscando siempre el crecimiento como organización. Y por otra, la capacidad de transformación propia del zorro de nueve colas, mostrando nuestro afán por superarnos y de reinventarnos a voluntad cuando encontrásemos obstáculos. Podríamos decir que la filosofía del club se define en algo muy simple: la búsqueda de lo positivo en lo negativo, y del que parten sus propios valores: “Respeto, sinceridad y honestidad”.

P: Kumiho está compitiendo en la Europe Saviors League y su actuación no está siendo mala. Hay que decir que los equipos que la conforman como Pushing o Five Stars parten con un cartel no en tanto de amateur sino algo más profesional y, sin embargo, vuestra tarea de estar luchando contra estos rivales tan complejos está siendo más que digna; entonces, ¿cuál es vuestro margen de mejora de aquí a un tiempo?

R: Antes que nada, tenemos que aclarar que nuestros jugadores actuales de la sección de VALORANT provienen de otro club que participaba en la Europe Saviors League. Debido a ciertos problemas internos, el club abandonó la competición y se disolvió como organización.

Los jugadores se interesaron por nuestro proyecto y decidieron, como bloque, pasar a formar parte de La Madriguera. El equipo trabaja a diario, respetando al resto de los miembros del club así como los valores intrínsecos del mismo, superándose día a día y fomentando la profesionalización del sector amateur de los esports.

Cuentan, como todos los integrantes de Kumiho Esports, con apoyo psicológico y deportivo. Se realizan reuniones diarias para conocer, de primera mano, la evolución deportiva y emocional del equipo. Gracias a esto, los jugadores han conseguido retomar la senda de la victoria y crecer como equipo y como personas.

Aunque no llevan mucho tiempo con nosotros, los jugadores han sabido adaptarse a La Madriguera y a su método de trabajo, donde la constancia y el respeto son actores clave en su éxito.

Sabemos que queda mucho camino por recorrer, y mucho margen de mejora, pero confiamos plenamente en sus capacidades como equipo para lograr los objetivos marcados. Las ligas amateur como el Circuito Caronte, la NGL VALORANT y la National League son sólo los primeros pasos de éstos zorritos, con la esperanza de conseguir llegar a las grandes ligas a nivel nacional.

P: Sabemos que vuestro fuerte y de donde nace todo el proyecto va de la mano de VALORANT, pero contadnos un poco más, ¿Qué otras designaciones tiene Kumiho, y cuál es el rumbo que vamos a poder disfrutar de él?

R: Aunque sabemos que nuestro punto fuerte es nuestra sección de VALORANT, debido al impacto que estamos dejando en las competiciones amateur, lo cierto es que la primera sección que nació dentro del área deportiva fue el League of Legends.

Esto fue así por varios motivos: es el esport por excelencia debido a sus características competitivas y a su popularidad dentro de éste sector. Además, VALORANT todavía no había visto la luz por lo que nos centramos en la creación de un bloque sólido en LOL.

Una vez que VALORANT fue lanzado, en el club vimos la oportunidad clave para aumentar nuestra visibilidad y nuestra área deportiva, incluyendo también el Fortnite, debido a que tienen en común el mismo campo deportivo.

P: El roster de VALORANT ilusiona y aunque no tengan los resultados de un podio se ve la mejoría que tienen cada semana. ¿Os veis levantando un título en breves?

R: Uno de los puntos clave que tenemos en La Madriguera es la confianza que depositamos en los jugadores y en el staff. Sabemos que nadie nace sabiendo ni ganando, pero creemos en las personas que están con nosotros y que creen en el proyecto. Gracias a éste punto clave, hemos sido capaces de conseguir muchas cosas aunque aún queda mucho por llegar. Creemos que estamos muy cerca de conseguir un título importante en la sección de VALORANT, ya que tanto el equipo main como el equipo academy se esfuerzan día a día para mejorar tanto a nivel deportivo como a nivel personal.

P: Otra de las facetas que os colocan como un equipo serio y con vistas a futuro es la tienda y todo el merchandising con el que trabajáis, ¿qué más cosas nos tiene preparado Kumiho y en qué nuevas categorías vamos a encontrarlo en breves?

R: Kumiho Esports Club tiene preparado grandes cosas para la temporada 2021, y aunque somos bastante cautelosos con los leaks de información sensible, desvelaremos una parte de lo que tenemos pensado hacer:

· Una aplicación web multiplataforma: adaptable a todos los dispositivos, desarrollada por el departamento técnico con el apoyo del departamento de diseño gráfico y del área comercial.

· Sorteos exclusivos: los más destacados son el Sorteo de Navidad y el Sorteo Primer Aniversario.

· Nueva equipación para la temporada 2021, rediseño del logo para los equipos Academy.

· Segunda edición de nuestro torneo de exhibición Nine Tails Cup, donde podrán competir nueve equipos de League of Legends y nueve equipos de Valorant. Todos los equipos que formen parte del torneo entrarán por invitación.