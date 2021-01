Vuelve la LEC con un Fnatic-G2 Esports el 6 de febrero

La LEC, la liga franquiciada europea, vuelve el viernes 22 de enero con 10 equipos de lujo que aspiran a conquistarla y conseguir los puntos necesarios para llegar a los Worlds del último trimestre del año.

Tanto G2 Esports, Fnatic, Rogue y el resto podrían ser claramente los favoritos a levantar el título al final del Split primaveral; sin embargo, sólo uno puede alzar el trofeo y para ello la clasificación entera ha sacudido el mercado de fichajes para conseguir nuevos miembros que refuercen los rosters.

El caso que más ha destacado ha sido el de G2 Esports y Fnatic. Los dos rivales más acérrimos de la competición se han visto en los últimos meses más enfrentados que nunca incluso fuera de la Grieta del Invocador. El fichaje de Rekkles por G2 ha levantado cierto sarpullido entre los fans fanáticos que han visto como otra de sus estrellas se cambiaba por la elástica del enemigo número uno. Para más morbo, el primer encuentro que se celebre entre ellos será el 6 de febrero donde veremos qué rodaje y entrenamientos ha tenido el tirador con los samuráis y cómo se comporta ante su ex equipo. Para sustituir al sueco, Fnatic ha incorporado en sus filas a Upset. El alemán había sido uno de los más codiciados por la entidad incluso para reforzar la posición en caso de que Rekkles se hubiese acabado quedando.

En lo que respecta al resto de equipos, Misfits, Rogue, Vitality, MAD Lions o Schalke 04 deberán ponerse las pilas y no dejar un sólo momento de respiro ante los dos colosos que habitualmente copan la cima de la clasificación. No obstante, MAD Lions es otro de los que ha revuelto bien el mercado conquistando a una de las perlas de la cantera de Riders, Elyoya. El ex jungler de los jinetes hizo tan buenos números con la academia de Movistar e incluso jugando con el primer equipo en la European Masters que le han llegado ofertas de los clubes más grandes de Europa. Entre tanta propuesta, el nuevo león eligió a Lions con el propósito y objetivo de llegar a los Worlds y quién sabe si conquistarlos.

Por último, otros de los que van a dar que hablar y mucho son Vetheo y TynX. Los exjugadores del club francés LDLC buscan nuevos retos y la European Masters parece que se les ha quedado pequeña (al igual que la LFL). La llegada del primero a Misfits y la del segundo a SK Gaming supone un inyecto de nivel clave para dos equipos que necesitan redimirse de los errores del pasado y redescubrirse como club.

Las apuestas están echadas al aire y los fans ya tienen a sus favoritos para este primer Split. El cierre de la temporada y comienzo de los playoffs será para marzo dejándonos a los fans 2 meses de choques con un alto nivel de juego.