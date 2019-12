Andalucía también gana a Cataluña en creación de empleo autónomo

Noviembre no ha sido un buen mes para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que suma entre noviembre y diciembre un total de 14.429 afiliados, hasta alcanzar las 3.269.092 personas, crecimiento un 71% inferior al de los once primeros meses de 2018, cuando sumó 49.460 autónomos. En valores interanuales sólo hay 14.955 autónomos más que hace un año, frente al incremento anual de 43.258 cotizantes que se registró en noviembre de 2018. También cayó el número de afiliados extranjeros al RETA, hasta situarse en 345.792, según los datos de paro y afiliación publicados por el Ministerio de Trabajo. La Seguridad Social cerró el mes de noviembre con un descenso medio general de 53.114 afiliados (-0,27%), su mayor retroceso en este mes desde el ejercicio 2013, cuando la ocupación bajó en casi 67.000 personas. De ellos, 2.884 ocupados dejaron de cotizar en el Régimen de Autónomos. Con el retroceso registrado en el penúltimo mes del año, el total de ocupados se situó en 19.378.878 afiliados. Por comunidades, Andalucía se está convirtiendo en uno de las regiones más dinámicas en la creación de empleo. Con 11.015 altas en el RETA, lidera la estadística, con un 76% de crecimiento. Por contra, Cataluña vuelve a marcar cifras negativas y en los once meses que llevamos de 2019 ha perdido 1.594 autónomos, cuando en el mismo periodo del pasado ejercicio ganaba 4.456.

Preocupación en el sector

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) emitió un comunicado en el que mostró su preocupación por estos datos, que reflejan la “continúa la tendencia de desaceleración que se está produciendo en los últimos meses”. Su presidente, Lorenzo Amor, manifestó que “lo que necesita nuestra economía en estos momentos es estabilidad, moderación, certidumbre y seguridad jurídica. Es fundamental la confianza para la generación de empleo y llevar a cabo políticas adecuadas que fomenten el emprendimiento y que no penalicen a los generadores de empleo”. Menos preocupados se mostraron los autónomos de Uatae. “Los autónomos se reducen en noviembre, como es tradicional, si bien lo hacen con menor intensidad que en los dos años anteriores. Sin embargo, mantienen el incremento anual en valores muy discretos”. Finalmente, la asociación UPTA espera que haya “un Gobierno estable que tome las medidas necesarias para reactivar nuestra economía y tenga en cuenta los derechos de los autónomos en su toma de decisiones”.