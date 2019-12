El consumo per cápita en España fue catorce puntos inferior al de la media de la eurozona y diez puntos menos que el promedio de la Unión Europea, según el informe publicado hoy por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. Las incertidumbres económicas y políticas han retraído el gasto privado de los españoles hasta hacerlo caer un punto porcentual respecto a las medias de la UE y de la zona euro. Así, España registró un consumo per cápita del 90%, por el 91% de 2017, en comparación con la base 100% del conjunto del bloque y el 104% de la zona euro. El ‘Consumo Individual Efectivo’ registra el consumo de bienes y servicios por parte de hogares, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. Sólo diez países registraron el año pasado un consumo per cápita superior a la media comunitaria. El mayor fue el de Luxemburgo (34 puntos más que el promedio de la UE), seguido de Alemania (20 puntos más), Austria (17 puntos más) y Dinamarca (14 puntos más).

Tras ellos se situaron Bélgica, Países Bajos y Reino Unido (todos ellos con 13 puntos más), Finlandia (doce puntos más) Suecia (ocho puntos más) y Francia (siete puntos más). Por debajo pero cerca de la media comunitaria, se encontraban Italia (dos puntos menos), Irlanda (cinco puntos menos) y Chipre (cuatro puntos menos), mientras que por debajo de España se sitúan Estados miembros como Lituania (89%), Portugal (83%), República Checa (82%) y Malta (80%). Eslovenia (79%) lidera el grupo de países con un consumo per cápita que es más de veinte puntos inferior a la media de la UE, seguido de Grecia (77%), Polonia (76%), Estonia (74%), Eslovaquia (73%) y Rumanía (71%). Por último, los socios comunitarios con un menor consumo per cápita en 2018 fueron Letonia (69%), Croacia y Hungría (64%) y Bulgaria (56%). Los mayores avances fueron para los países del Este de Europa y para Portugal.