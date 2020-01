3 trucos para que consigas ahorrar en 2020 a tu ritmo

El 85% de los españoles ahorra para su futuro, según un informe del pasado mes de noviembre elaborado por Intrum. Pero ¿guardamos cada mes lo suficiente? La realidad es que el 57% de los encuestados no está satisfecho con la cantidad de dinero que puede ahorrar cada mes. Los expertos recomiendan apartar al menos una quinta parte de los ingresos regulares para este fin, destinar el 30% de la nómina a los gastos prescindibles, como el ocio, y el otro 50%, a costear los gastos imprescindibles, como el alquiler, la hipoteca, los suministros, etc. Es lo que se conoce como la regla 50/30/20. Sin embargo, más de la mitad de los participantes en el estudio afirma que ahorra menos de un 10% de su salario cada mes.

Lógicamente, cuanto mayor sea nuestra nómina, mayor capacidad de ahorro tendremos. Sin embargo, en ocasiones, ahorrar más y mejor es cuestión de cambiar de hábitos.

Ahorra nada más recibir la nómina

Muchas veces no conseguimos alcanzar nuestro objetivo porque dejamos el ahorro para el final, por lo que, salvo que llevemos un control férreo de nuestros gastos, difícilmente podremos guardar una misma cantidad cada mes o ser constantes, explican fuentes del comparador financiero HelpMyCash.com. El problema, explican, es que entendemos el ahorro como la resta entre los ingresos y los gastos, por lo que el riesgo de no ahorrar, sobre todo si no controlamos los gastos, es muy alto.

Para solucionarlo, podemos apartar una parte de nuestro dinero a principio de mes, justo después de cobrar la nómina. La opción más cómoda es fijar una cantidad mensual y programar una transferencia automática desde nuestra cuenta corriente a nuestra cuenta de ahorro que se ejecute a principio de cada ciclo. Así, nos aseguraremos de que somos constantes y de que nuestro colchón crece. Eso sí, es importante establecer una cantidad acorde con nuestra situación financiera; si somos demasiado optimistas y ahorramos más dinero del que deberíamos, seguramente necesitaremos recuperar una parte a final de mes.

Otra opción es realizar una transferencia manual cada mes tras haber calculado cuánto dinero podremos ahorrar. Este sistema nos permitirá ajustar nuestro ahorro mensual a los gastos de cada época. Eso sí, que ajustemos cada mes la cantidad ahorrada a nuestras necesidades no debería servirnos como excusa para ahorrar menos de la cuenta, advierten fuentes de HelpMyCash.

Apóyate en una cuenta de ahorro

Las cuentas de ahorro nos ayudarán a evitar tentaciones. Al guardar el dinero en una cuenta separada de la del día a día, evitaremos gastarlo sin querer y, además, seremos más conscientes de cuánto dinero tenemos.

Estos productos también harán crecer nuestros ahorros sin esfuerzo gracias a su rentabilidad. Si bien es cierto que actualmente la mayoría no pueden presumir de ofrecer intereses atractivos, hay excepciones. Las cuentas de Orange Bank, MyInvestor y Openbank tienen un tipo de interés del 1% y no cobran comisiones ni exigen contratar productos adicionales. Eso sí, todas tienen sus limitaciones.

La cuenta de ahorro de Orange Bank está disponible, únicamente, para titulares de una línea de móvil Orange y solo remunera los primeros 20.000 euros. La de MyInvestor limita el saldo máximo remunerable a 15.000 euros. La Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank solo pueden contratarla los nuevos clientes y la rentabilidad promocional del 1% TIN está limitada a los seis primeros meses y a un saldo máximo de 5.000 euros.

La Cuenta Remunerada de Pibank renta al 0,50% TAE y no limita el saldo máximo remunerable. Tampoco lo hace la Cuenta de Ahorro Online de Nationale Nederlanden, que actualmente renta al 0,50% TAE, pero que, a partir del 10 de febrero, pasará al 0,40%. Además, esta última tiene una ventaja adicional: aquellos que abran una cuenta antes del 16 de febrero y mantengan un saldo superior a 5.000 euros entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 se llevarán 50 euros de regalo, lo que incrementa notablemente la rentabilidad del producto.

Ponte un reto de ahorro y cúmplelo

El reto del céntimo, por ejemplo, consiste en ahorrar cada jornada la misma cantidad de céntimos que el número del día del año en el que nos encontramos. Partiríamos de un céntimo el primer día hasta ahorrar 3,65 euros el último. En total, pasados 365 días habremos acumulado 668 euros. Para cumplirlo podemos aprovechar las vueltas de nuestras compras del día a día y dar salida, así, a los céntimos que acumulamos en el bolsillo y que muchas veces acaban olvidados en un cajón.

Pero la principal ventaja de los retos de ahorro es que se pueden personalizar a gusto del consumidor y adaptarlos a la situación financiera de cada uno. En lugar de partir de un céntimo, podemos comenzar el primer día con cinco, diez el segundo, quince el tercero, etc. En ese caso, al finalizar el año el ahorro sería de 3.340 euros. Pero, cuidado, porque al tratarse de un método progresivo, el esfuerzo será mucho mayor al final del año, por lo que si partimos de un importe muy alto, podemos acabar fracasando al no lograr ahorrar la cantidad que nos corresponde los últimos días del año.

Con el reto de las 52 semanas, en lugar de preocuparnos por ahorrar cada día, bastará con que lo hagamos una vez cada siete. Al igual que el anterior, funciona bajo la base de un ahorro progresivo: la primera semana se ahorra un euro, dos la segunda, tres la tercera y así hasta ahorrar 52 euros la última. Si logramos cumplir el reto, al finalizar habremos amasado 1.378 euros.