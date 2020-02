La Formación Profesional Dual alemana cumple 40 años con una tasa de empleo de casi el cien por cien

En Alemania cada año medio millón de alumnos estudia Formación Profesional Dual (FP), una modalidad de estudios que dura dos años durante los cuales el alumno combina, desde el primer día, prácticas en la empresa remuneradas y formación. En España la FP dual ha cumplido un lustro y, sin embargo, solo el 3% del total de alumnos de FP cursa este tipo de formación a pesar de sus altos índices de empleabilidad. En Alemania, de tradición centenaria, goza de un enorme prestigio y de un tiempo de cualificación en la empresa sustancialmente mayor. El próximo junio la Formación Dual alemana en España cumplirá 40 años y por este motivo la escuela de negocios FEDA Madrid, centro donde se imparte esta formación con el apoyo de la Cámara de Comercio Alemana para España, recibió por parte del Gobierno alemán, la certificación «Excelente escuela en el extranjero» por convertirse, en palabras del embajador de Alemania en España, Wolfgand Dold, en un «referente en el desarrollo de la FP Dual a escala mundial».

Esta escuela de formación fue fundada en España en los años 80 por empresas multinacionales bajo la premisa de formar a jóvenes según las necesidades de esas mismas compañías. Desde entonces y de la mano de empresas como Siemens, Kühne+Nagel, Mercedes-Benz, Transfesa Logistics y Stihl, entre otras muchas, ha servido de trampolín profesional a cientos de graduados, que han hecho carrera dentro de sus empresas formadoras y con proyección internacional. «La FP Dual se ha convertido en una excelente oportunidad para los jóvenes porque les permite trabajar desde el primer día, experimentar lo que es el mercado laboral, lo que les ayuda a entender a qué se quieren dedicar. Además, el 80% de los alumnos recibe una oferta de trabajo de la empresa donde está realizando sus prácticas. Son éstas las que eligen a los alumnos después de hacerles una entrevista», explica Ingo Winter, director de FEDA Madrid. Esta escuela, situada en la Avenida de Burgos, comenzó hace 40 años con ocho alumnos y ahora tiene más de 100. En sus aulas los estudiantes tienen la oportunidad de formarse en diferentes ramas: industria, transporte y logística, comercio exterior y mayorista, gestión financiera y contabilidad, económica política y derecho, inglés de negocios y ofimática. El 35% de la formación es teórica en alemán y el 65% restante se desarrolla de manera práctica en español en la empresa y en alternancia de bloques, para conocer los principales procesos de la empresa.

Casandra, una de las alumnas de esta escuela, estudia un módulo de Industria y actualmente realiza sus prácticas en Transfesa Logistics. Alterna un mes de teoría en la escuela y tres meses de prácticas en la empresa. «Realizo una jornada laboral normal y durante el tiempo de prácticas paso por diferentes departamentos. Empecé en riesgos y seguros y ahora estoy en el departamento de logística». El CEO de Transfesa, Bernd Hullerum, resalta una de las principales cualidades de la FP Dual: «El alumno recibe una visión global de la empresa, se integra desde el primer día en los procesos de gestión de la misma, asume y se identifica con los valores de la empresa, permite incorporarlo después en los equipos humanos e incluso de forma multidisciplinar». Matías es otro alumno de FEDA Madrid. Es «medio alemán, medio español» y también estudia un módulo de Industria. Realiza sus prácticas en el grupo Knauf y ha tenido la oportunidad de viajar a las fábricas que la empresa tiene en Andalucía y en el Pirineo. «Empecé en el departamento de marketing, haciendo campañas de promoción de placas de yeso y también he estado en el departamento de informática. Hablo alemán, español e inglés y me gusta poder ayudar a mis compañeros de trabajo cuando necesitan que les traduzca algo. Después de acabar mi formación me gustaría estudiar una ingeniería en Alemania. Allí hacer una FP Dual es de lo más normal».

Todos los alumnos reciben una remuneración por parte de la empresa durante los dos años que dura la formación, que puede ir desde los 350 euros hasta los 1.000 euros al mes. El estudiante solo tiene que pagar la matrícula de los estudios de unos 150 euros al año. Un tutor de empresa y un tutor del centro serán los responsables de la labor de acompañamiento, guía y asesoramiento de los alumnos.

Pedro Jiménez es nieto de alemán y está cursando un módulo de Logística. Realiza sus prácticas en kuehne+nagel, una compañía global de transporte y logísitca. «Trabajo en el departamento de exportación y la experiencia está siendo muy positiva. Después del bachillerato y de realizar la Evau pensé estudiar la carrera de Periodismo, pero no estaba muy convencido. Me incliné entonces por estudiar una FP Dual y ahora tengo más claro que cuando acabe me matricularé en un grado de Administración». Leandro nació en Alemania. Cursa un módulo de Industria y está realizando sus prácticas en ThyssenKrupp en Puerto de Sagunto. «Estoy en el departamento de Recursos Humanos. La empresa me ayuda con los gastos del transporte y del alquiler». Desde su fundación FEDA Madrid ha ido adaptando su oferta formativa a lo que el sector empresarial le ha demandado. De esta forma han nacido en los últimos años proyectos de Formación Dual como el de hostelería en Tenerife junto con el Cabildo de Tenerife y Ashotel, el de mecatrónicos en Madrid con la Cámara de Comercio Alemania en España o el de Comercio Exterior y Mayorista en Valencia junto con la empresa San Lucar. «El cien por cien de los alumnos de la escuela de Tenerife ha recibido una oferta de empleo», explica Ingo Winter.

FEDA Madrid apuesta además por una adaptación dinámica y flexible a las necesidades de las empresas formadoras. Por este motivo, en la presente edición ha incorporado un nuevo módulo de SAP en los bloques teóricos.