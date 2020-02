Francisco Pérez Botello: «El automóvil necesita más ciencia y menos ideología»

Pocos directivos del automóvil conocen tan a fondo el sector y tienen claras las soluciones a poner en marcha para resolver sus principales problemas, tanto desde el punto de vista comercial o industrial como de otros aspectos, como la adaptación a las nuevas directrices de la Unión Europea o la renovación del obsoleto parque automovilístico nacional, con más de doce años de antigüedad como media. Pérez Botello expone soluciones lógicas ante los principales retos que plantea actualmente esta industria, tan importante para la economía española.

Publicidad

– Uno de los retos más importantes es el de las emisiones de gases a la atmósfera.

– Sí, y es preocupante que el índice de emisiones de 2019 ha sido peor que el de 2018 y este, que el de 2017 porque ha aumentado la «gasolinización» del parque. Eso significa que algo estamos haciendo mal. El automóvil necesita más ciencia y menos ideología. La demonización que se ha hecho de los motores diésel es totalmente injustificada. Por ejemplo, en Madrid hay unos 400.000 automóviles con más de 20 años que provocan el 80% de las emisiones. Si fueran modernos diésel, reducirían las emisiones en un 64%. Por ello, creo que hay otros ejes de actuación más eficaces si queremos avanzar hacia una movilidad sostenible.

– ¿El rejuvenecimiento del parque por ejemplo?

– Esa es una actuación fundamental. Es necesario ir renovando el parque de coches viejos para adaptarlo a las normas Euro6. Todos estamos de acuerdo en que alguien no tiene un coche viejo por gusto, sino por falta de recursos para cambiarlo por otro más moderno. Por ello, habría que poner en marcha un plan de ayudas en el que los fabricantes colaboraríamos económicamente, como lo hemos hecho en los planes que ha habido antes. Estas ayudas deberían ser no sólo para los que compren coches eléctricos, sino para quienes adquieran coches con motores de combustión más modernos que cumplan con las últimas normas de emisiones, porque los vehículos eléctricos son aún muy caros y tienen problemas de infraestructura de recarga.

Publicidad

– ¿Cómo se puede solucionar este problema de la falta de puntos de recarga?

– Una iniciativa muy positiva en este sentido sería declarar de utilidad pública los puntos de recarga de alta potencia que deben instalarse en autopistas y autovías. Una medida, sin coste para la Administración, que permitiría agilizar el despliegue de la infraestructura de carga al reducirse desde los ocho o diez actuales a sólo uno los trámites administrativos para poner en marcha estas instalaciones. Esta burocracia está frenando a unas mil peticiones de instalaciones. Con esta medida, idónea desde un punto de vista jurídico, se aseguraría el despliegue de una infraestructura de carga en los principales itinerarios de interés general, permitiendo cumplir los objetivos compartidos por la Administración y todos los agentes implicados en el desarrollo de los vehículos eléctricos.

Publicidad

– ¿No es aún muy escaso el parque de coches eléctricos?

– Sí, pero podría crecer exponencialmente si se adopta una medida que ya se ha puesto en marcha en otros países y que es la de suprimir el IVA para estos vehículos. En Noruega, por ejemplo, se ha demostrado que la medida ha funcionado, ya que tienen un 40% del parque en vehículos eléctricos. La consecuencia de ello es que aumentaría el volumen de ventas de eléctricos y, al haber más producción, se abaratarían los costes de fabricación. En el grupo VW creceremos en el mercado de eléctricos muy rápidamente, ya que en el año 2030 estos vehículos representarán entre el 20 y el 30% de nuestras ventas y en 2050 la totalidad de nuestros coches serán eléctricos.

– ¿Cómo se ha comportado el mercado durante el pasado año?

– A nivel mundial fue un año récord para el grupo Volkswagen, líder mundial con casi once millones de coches vendidos y, de ellos, 140.000 eléctricos, lo que supone una subida en esta motorización del 80%. Por lo que se refiere a España, en un contexto de caída del mercado y de debilidad de la demanda en el canal de particulares, las marcas del grupo VW sumaron casi 195.000 matriculaciones, lo que representa el tercer mayor registro en la historia de la compañía, y VW fue la tercera marca más solicitada, con 94.329 matriculaciones. Pero ha habido un cambio de tendencia en el mercado español tras cinco años consecutivos de crecimiento, que no se justifica con razones macroeconómicas, sino por la incertidumbre de los consumidores.

– ¿Cuáles son las perspectivas para este ejercicio?

– Depende mucho de las iniciativas que tome este Gobierno. Si no cambia nada creo que tendremos una caída entre el 3% y el 4%, que será más acusada en el primer semestre. Y no sería bueno porque necesitamos un mercado interior fuerte junto a un mercado laboral flexible, que sepa adaptarse a los flujos de la demanda. Eso es fundamental para que las grandes multinacionales sigan invirtiendo en nuestras fábricas, que exportan más del 80% de lo que producen. Hay que tener en cuenta que los costes en España ya no son competitivos frente a otros países europeos como Polonia o Chequia.