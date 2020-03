East Anglia One, un parque eólico como 40.000 campos de fútbol con cinco mujeres al frente

El grupo Iberdrola se suma, otro año más, al Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. La eléctrica, que ya realizó un evento el pasado 3 de marzo para reflexionar sobre los avances y los desafíos actuales con motivo de este homenaje a la figura de la mujer, ha presentado la fase final del megaproyecto en el que trabaja en aguas británicas: el parque eólico marino East Anglia One. Una iniciativa a la que han dado voz en la presentación cinco de las ingenieras de Iberdrola responsables de la instalación de las cimentaciones, del diseño de las mismas, de la operación y el mantenimiento del parque, así como de los contratos de los cables marinos y el mantenimiento de las turbinas del complejo. El proyecto East Anglia One, uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo ubicado en la costa de Suffolk (Reino Unido), cubre un área de 300 km2, equivalente a 40.000 campos de fútbol. East Anglia One supone la mayor iniciativa de una empresa española en la historia de las renovables, con una inversión récord de más de 2.885 millones de euros, que generará –cuando se ponga en marcha este año– energía limpia para abastecer a más de 630.000 hogares británicos.

Este megaproyecto de origen español contará con 714 megavatios de potencia cuando esté rindiendo a pleno pulmón y su función consistirá en recoger la energía eléctrica producida por los 102 aerogeneradores y transformar la tensión de 66 kv a 220 kv. East Anglia One ha contado con la participación de empresas como Siemens Gamesa, que ha aportado 102 aerogeneradores; Navantia, encargada de recoger la electricidad de los aerogeneradores y trasladarla a la costa; y Windar, responsable de la construcción de los pilotes del proyecto. Aunque, East Anglia One forma parte de un proyecto aún más ambicioso. Iberdrola, a través de su filial británica Scottish Power Renewables, desarrolla en paralelo el macroproyecto East Anglia Hub, que combina tres parques eólicos en el entorno de East Anglia One y cuyas obras comenzarán en 2022 y su puesta en marcha en 2026.

Cinco ingenieras referentes

Detrás de este megaproyecto energético se encuentran Pilar Patricia, responsable de la instalación de las cimentaciones, que llegó en 2011 a las obras del complejo y explica que, en comparación con Gran Bretaña, España cuenta con «muchas más mujeres ingenieras». También, Cristina Navarro, responsable del diseño de las cimentaciones de East Anglia Hub, que empezó a trabajar en el proyecto tres años más tarde que Pilar y asegura que, en materia de igualdad, «aquí se trata con toda naturalidad el que haya mujeres en el ámbito de la ingeniería, es verdad que hay menos mujeres, pero a las que hay se las trata por igual».

La operación y el mantenimiento del Hub corre a cargo de Paula Muñoz, ingeniera industrial que respalda la «flexibilidad total» con la que cuenta por parte de Iberdrola para, «poder compaginar la vida personal con la profesional». Lo mismo por lo que aboga Ana Rodríguez, responsable de los contratos de cables marinos y el cumplimiento del código eléctrico, quien quiso unirse a la empresa «por el interés de Iberdrola en las renovables e igualdad de oportunidades». Por último, Patricia Berlín, ingeniera naval, es la actual responsable de la gestión del mantenimiento de las turbinas de Wikinger, y una mujer que «al igual que sus compañeros hombres» ha logrado trabajar en alta mar cumpliendo con unos entrenamientos «muy duros y en condiciones extremas».