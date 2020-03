Bankia ofrecerá 6 meses de moratoria en las hipotecas a afectados por el Covid-19

Bankia celebró ayer su Junta General de Accionistas de forma telemática. La entidad, de alguna manera, inauguraba de esta manera una nueva era en el sector financiero. La cita con los accionistas, aunque de manera virtual, mantuvo el ritual clásico, con la intervención el presidente, la rendiciónde cuentas y la aprobación de las propuestas. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en medio de la crisis del Covid-19, aprovechó la oportunidad para anunciar que la entidad ofrecerá en los próximos días moratorias de capital de seis meses en los créditos al consumo de particulares y autónomos afectados por la situación generada por el coronavirus. Además, alargará hasta seis meses la moratoria en las hipotecas de los particulares que cumplan los requisitos contemplados en el Real Decreto del Gobierno, que estableció inicialmente el retraso en los pagos en un mes. Estas medidas se unen a la adaptación de las condiciones de pago y nuevas líneas de financiación para autónomos, pymes y grandes empresas, a la flexibilización en el cobro de comisiones a los usuarios con los ingresos domiciliados y que estén sufriendo las consecuencias de la crisis, y a la decisión de no cobrar a los clientes del banco cuando saquen dinero en los cajeros de otras entidades con el objetivo de que se desplacen lo menos posible desde sus viviendas. Gorigolzarri, que ha trasladado su “apoyo” y “solidaridad” a los afectados por la crisis del Covid-19, ha reconocido que “tenemos mucho trabajo por delante, y no va a ser un trabajo fácil”, porque en la crisis del coronavirus es, desde el punto de vista económico, “difícil predecir hasta dónde llegará su efecto y su duración”. El presidente de Bankia ha asegurado que el Banco Central Europeo (BCE) está reaccionando con rapidez y contundencia desde el primer momento, y que España tiene ahora una estrategia de anticipación desde el punto de vista fiscal con un claro finalismo y el déficit público será reactivo, y que las ayudas a la economía son rápidas y de notable volumen. El banquero es consciente de que “todavía tenemos lagunas de respuestas, especialmente en Europa, donde hay falta de contundencia, armonización y solidaridad de la política fiscal”. Sin embargo, en su opinión, “esta discusión se está planteando en semanas y no en años, como en la anterior crisis”, lo que le permite concluir que “aunque el éxito, que es contener el impacto económico, no está asegurado, sí estamos reaccionando mejor y más rápido, lo que supone que, en esta ocasión, va a ser más factible lograrlo”.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, por otra parte, anunció que la entidad aplicará la “máxima prudencia” a la política futura de dividendos, porque en la situación actual el mantenimiento de un alto nivel de solvencia “va a ser totalmente prioritario”. Además, Bankia renuncia a cualquier distribución de dividendo de carácter extraordinario en el año 2020. De esta forma, el objetivo de repartir 2.500 millones de euros entre los accionistas –el Estado controla el 66% de las acciones-, que recogía el Plan Estratégico 2018-2020, “es evidente –añadió Goirigolzarri- que tiene que ser revisado y queda condicionado al efecto que pueda tener esta crisis”. El presidente de Bankia, muy consciente de que está al principio de una nueva era en el sector financiero, defiende una política de máxima prudencia a la hora de fijar el dividendo de 2020.

Goirigolzarri, por otra parte, defiende que 2019 que “ha sido el mejor año de actividad comercial de nuestro banco” y que se han cumplido los “dos grandes objetivos” que se había marcado la entidad para el ejercicio: crecimiento de cuotas de mercado y de la cartera crediticia. El banquero está convencido de que “vamos a tener tipos de interés negativos durante un largo periodo de tiempo”, algo que marcará el negocio bancario en el mismo futuro.. “De hecho –preciso- esta situación se va a convertir en la nueva normalidad, máxime tras los sucesos que estamos viviendo estos días”. Los nuevos tiempos, una nueva era, están aquí y han llegado para quedarse. La celebración de una Junta General de Accionistas telemática ha sido algo así como un pistoletazo de salida de la nueva realidad del negocio financiero, en España y en muchas otras partes. La normalidad volverá, pero quizá nunca vuelva a ser como la del pasado.