La construcción retomará mañana la actividad después de varios días hibernando a causa del coronavirus. El sector, que el Gobierno se resistió a paralizar hasta el último momento por su importante aportación a la economía, volverá a ponerse en marcha con la amenaza de la pandemia todavía muy presente. Para minimizar los riesgos de contagio entre los trabajadores, CC OO, UGT y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) firmaron el pasado día 8 una guía de actuación para prevenir posibles infecciones en las obras. Un manual que incluye medidas como evitar, en la medida de lo posible, compartir herramientas o no formar corrillos en los periodos de descanso.

La guía arranca con una serie de consideraciones previas sobre lo que es el Covid-19 y medidas básicas de higiene de aplicación casi a cualquier trabajo, como reforzar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo, asegurar la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechables; de pañuelos de papel desechables o la necesidad de lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o una vez se haya estornudado. Después, y una vez explicados los procedimientos para tratar a los trabajadores con síntomas de coronavirus, se detallan las medidas preventivas en la obra de construcción. En lo que a desplazamientos se refiere, el manual recomienda que siempre que sea posible se utilice el vehículo de forma individual y se evite en lo posible el transporte público.

Ya en la entrada en la obra, se organizarán turnos para acceder a los vestuarios, se prohíbe saludar con la mano y se establece la necesidad de delimitar zonas y horarios específicos para recibir materiales. Antes de entrar en el tajo, los obreros deberán lavarse las manos y “ponerse los guantes apropiados al oficio y la mascarilla, en caso de ser necesaria”.

Mantener la distancia y no compartir

En el trabajo, la guía pide que, en la medida de lo posible, se distribuya el trabajo en los tajos para mantener la distancia de seguridad (dos metros) y se pide a los trabajadores que guarden esa misma distancia mientras trabajan. También solicita que se limiten las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto entre personal trabajador y que se establezcan turnos para acceder a los comedores. En los casos en los que se utilice vehículos o equipos de trabajo y/o herramientas, antes de cambiar de usuario, la guía establece “la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua”.

A nivel personal, la guía recomienda no compartir las herramientas de mano, móviles, vehículos u otros equipos. En caso necesario, antes de cambiar de usuario, establece su oportuna limpieza. “En ningún caso se compartirán equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares”, advierte.

En los descansos, la patronal y los sindicatos pide que se eviten las aglomeraciones, para lo que recomienda “establecer aforos máximos en las zonas comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los distintos tajos”. “Si es posible, las empresas pondrán un termómetro a disposición de los trabajadores en el botiquín de primeros auxilios con el fin de que ellos mismos se puedan tomar la temperatura corporal”, añade el manual. A nivel individual, se recomienda evitar beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o vasos desechables; no compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros; no agruparse formando corrillos, no abandonar el recinto de la obra y respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.

A la salida del trabajo, la guía dice que se desinfectarán las instalaciones y los vehículos de trabajo y que se limpiarán las herramientas. Los trabajadores deberán, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse la mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.