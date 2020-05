A los españoles no les quedan ganas de ir de vacaciones tras el coronavirus

Una casa rural con amigos, un pequeño viaje a la playa o una escapada de turismo cultural a algún destino cercano. Estos son los planes vacacionales que conforman la agenda de los españoles. Cuando llegue la “nueva normalidad” y esté permitido viajar predominará el turismo “low-cost” y de cercanía. Esta es la única opción viable que barajan la mitad de los españoles que aún aspiran a tomarse unas vacaciones poscoronavirus. La otra mitad ya las da por perdidas, según un estudio elaborado por EY-Parthenon. Las apertura de fronteras aún sigue en el aire y el Gobierno también opta por incentivar el turismo de interior, gastronómico y cultural como parte de un plan de reactivación del sector nacional.

El 50% de los 2.106 encuestado en este estudio consideran que no se van a dar las condiciones para viajar este verano. Además, casi cuatro de cada diez españoles no volarán hasta que haya vacuna y tres de cada diez no viajarán en tren. El turismo con aires de los 70, años en los que los españoles llegaban a las costas en su coche, volverá a popularizarse. De la otra mitad del país que sí tiene planeado conservar sus vacaciones, un 19% realizará turismo interior por España de acuerdo a lo planeado previamente, mientras que un 8% adicional tenía pensado ir al extranjero, pero ahora se limitará a viajar en España. Solo un 9% mantiene sus planes de viajar al extranjero. Por comunidades autónomas, la más propensa a no hacer ningún tipo de viaje turístico este verano, independientemente de las condiciones, es Galicia, con un 56% de los encuestados. En el lado contrario, los habitantes de Castilla-La Mancha y Madrid son los que creen que viajarán más este verano por turismo. Los catalanes y madrileños se mantienen optimistas. Pese a ser los más golpeados por el Covid-19, son los que más viajarán al extranjero sin las condiciones se lo permiten, un 12% de ellos en ambos casos.

El gasto turístico también se desploma. Según los datos de EY-Parthenon, hasta un 42% de los españoles considera que su gasto posterior a la crisis sanitaria será menor, mucho menor o incluso cero. En contraposición, un 38% de los encuestados gastará lo mismo y un 16% está dispuesto a elevar su presupuesto turístico. No obstante, siete de cada 10 españoles no tendrán reparo en gastar un poco más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de sus viajes. En cuanto al pago extra de otros servicios como el acceso rápido en los controles de aeropuertos y asientos con más espacio, las opiniones están dividas, aunque los jóvenes y las clases acomodadas son los más predispuestos a hacer este desembolso.

El plan de reactivación del turismo que está ultimando el Gobierno con los principales agentes del sector promocionará destinos seguros y atractivos como playas y zonas rurales españolas. Según indicó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la promoción del turismo de interior, gastronómico y cultural pretende contribuir a reflotar el turismo nacional, que tiene un enorme peso en la economía española. No obstante, todos estos planes están supeditados a la situación sanitaria.

Pocas ganas de copas tras el Covid-19

Bares sí, discotecas no tanto. Las imágenes de terrazas atestadas de clientes tras la reapertura parece que serán fruto del furor momentáneo. Aunque según las estimaciones del estudio, un 70% de encuestados ha asegurado que su gasto en bares, restaurantes y cafeterías será igual o mayor tras la crisis, destacada un 30% que espera gastar menos, muchos menos o incluso nada. Además, el 70% de los consumidores no están dispuestos a pagar por una reserva o por disponer de una mesa con mayor espacio libre en un restaurante, lo dan por hecho. Gallegos (26%) y catalanes (28%) serán los que menos restringirán sus gastos en bares y restaurantes tras la finalización de esta pandemia. Al mismo tiempo que un 9% de los valencianos espera que su gasto sea mucho mayor. Los más conservadores serán madrileños (53%) y catalanes (52%) quienes aseguran que mantendrán un nivel de gasto parecido a la actual.

Un factor que condiciona esta caída en el consumo es el aumento del teletrabajo. Un 67% de los trabajadores asume que tras el confinamiento el nivel de teletrabajo aumentará con respecto a la situación precrisis. Y esta tendencia impacta en la restauración: siete de cada 10 personas que teletrabajan come en casa, aunque colectivos más jóvenes salen para tomar un café. Únicamente los servicios online de comida a domicilio se recuperarán lentamente, hasta niveles de gasto cercanos a precrisis. Pese a ser el único servicio de comida disponible antes de la desescalada, tres de cada diez españoles han reducido el gasto en servicios online de comida a domicilio durante el confinamiento. La sequía económica será más profunda y prolongada en el caso del ocio nocturno. La mitad de los españoles tiene previsto suprimir sus salidas nocturnas, aún incluso superada la crisis sanitaria.