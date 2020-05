Los sellos “Covid Free” en locales y oficinas “no garantizan nada”

El virus traspasa cualquier frontera, sin embargo una pegatina en la entrada de un establecimiento con las palabras “Covid Free” puede ser un escudo impenetrable. Esta afirmación no resulta en absoluto creíble, algo que denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios. “Se trata de una táctica comercial con peligrosas consecuencias sanitarias” dice la Organización. El reclamo de los sellos “Covid Free” se ha convertido en una nueva oportunidad de negocio para algunas compañías especializadas en la limpieza de tiendas, oficinas y establecimientos de hostelería y restauración, alerta. La desinfección y limpieza intensiva de los locales permiten reducir el riesgo de contagio, pero no pueden impedir que el virus no esté presente en el flujo de clientes y trabajadores. Por ello, la OCU pide al Ministerio de Sanidad su prohibición inmediata.

Los establecimientos cuentan con geles desinfectantes, sus trabajadores usan equipos de protección individual, el uso de mascarilla para los clientes en algunos de ellos es obligatorio, los espacios se higienizan constantemente, se mantiene la distancia de seguridad, se ventilan los locales y hay cartelería informativa sobre las medidas de seguridad. Todas estas medidas preventivas se han intensificado desde la apertura de comercios y la vuelta progresiva al trabajo, pero, pese a ellas, no es posible garantizar con ningún sello que un establecimiento esté libre de coronavirus. “Por muy minucioso que haya sido el proceso de desinfección del local, es imposible asegurar al 100% que todas las superficies y objetos que haya en su interior estén libre de coronavirus, incluso antes de que entre el primer cliente”, explica la OCU. Además, el hecho de que algunas personas sean asintomática implica que “la simple entrada de gente puede propagar el virus en su interior”, añade.

La Organización señala que este tipo de sellos suponen un sobrecoste injustificado a la empresa que los contratan y “promueven una falsa y peligrosa sensación de seguridad que no hace sino favorecer la posibilidad de contagio, al entender que allí dentro es imposible infectarse y puede relajar la aplicación de las medidas de prevención fundamentales, como mantener la distancia de seguridad o lavarse las manos regularmente o utilizar las mascarillas correctamente”. Por ese motivo la OCU ha solicitado al Ministerio de Sanidad que prohíba expresamente a las empresas de limpieza comercializar y publicitar este tipo de sellos.