Sector sanitario y farmacéutico, los primeros en recuperar el empleo

Entre marzo y mayo se perdieron 700.000 empleos en España, hasta alcanzar un total de 18,5 millones de afiliados en España, cuando hace un año el mercado laboral contaba con 885.985 trabajadores más. Supone una caída del 4,5% del empleo, sin contar con los tres millones de trabajadores que se encuentran en estos momentos en un ERTE. Son las cifras que deja la pandemia desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Los empresarios más optimistas (4,3%) ubican la recuperación de sus negocios en el segundo trimestre de este año y un 9,8% en el tercero, según una encuesta realizada por Randstad a más de 12.000 empresas españolas. Mientras, el 19,5% espera que sus negocios se recuperen en el primer trimestre de 2021 y el 19,2%, durante los últimos tres meses de este año. Un 12,1% considera que se demorará algo más, hasta el segundo trimestre de 2021.

Con una predicción menos halagüeña de la economía, se encuentra un 3,2% del empresariado español, que espera que la situación no mejore hasta pasado el segundo semestre de 2021. Incluso un 6,5% de los encuestados considera que el volumen productivo no va a recuperar nunca los valores previos a la crisis. Por sectores, el sanitario y la industria farmacéutica serán los que experimentarán una recuperación más rápida, estimándose que la mayoría de las empresas alcanzarán la actividad anterior a la crisis antes de los tres primeros meses de 2021.

El estudio destaca otros sectores en los que la mitad de sus empresas comenzarán ya a trabajar este verano y que alrededor del 90% alcanzarán la recuperación total antes del final del próximo año. Son los sectores de la contabilidad y servicios jurídicos, los seguros, el comercio al por mayor, la logística, las telecomunicaciones, la agricultura y la ganadería y las industrias química y alimentaria.

Valentín Bote, director de Randstad Research, confía en que en esta nueva situación en la que nos estamos adentrando, sectores como el turismo y la hostelería sean un espaldarazo para el conjunto de la economía y contribuyan a cierta reactivación del mercado laboral en los próximos meses. Sostiene, sin embargo, que muchas empresas tardarán en recuperar la facturación previa a la crisis y que de ésta salgamos mejor o peor parados dependerá de las decisiones económicas que adopte el Gobierno.

Según Bote, medidas como la derogación de la reforma laboral podrían llevar a un millón de personas afectadas en estos momentos por un ERTE al desempleo en los próximos meses, elevando la tasa de paro al 25%, lo que supondría «acercarse peligrosamente a los cinco millones de parados». De hecho, según la encuesta, los empresarios españoles señalan como principales amenazas e inquietudes de cara al futuro, la incertidumbre económica nacional (63,5%), la pérdida de facturación (43,7%) y la incertidumbre económica en su sector de actividad (43,1%).

Menos impuestos

Para afrontar estos desafíos, las empresas españolas demandan una serie de ayudas por parte del Gobierno y las diferentes administraciones. Las principales son las ayudas fiscales (45,9%), las ayudas económicas directas (37,8%), la flexibilización laboral (29,2%) y el aplazamiento de las cargas fiscales (23,7%). «Cuando finalice el estado de alarma aún quedarán muchos meses de dificultades. Muchas empresas y sectores van a tardar en recuperar el empleo anterior y esperan que esa sensibilidad quede plenamente recogida por el Gobierno en la legislación que aprueba semana a semana», alerta Bote.

Va a ser complicado recuperar el turismo internacional porque España ha quedado muy señalada por la crisis del coronavirus

Por sectores, el director de Randstad Research explica que el turístico no espera una recuperación «total» hasta 2021. «Va a ser complicada la activación del turismo internacional porque España ha quedado muy señalada por la crisis, y los turistas miran más hacia otros destinos como Grecia o Croacia. En cuanto al turismo nacional, en la medida en que los hogares se lo puedan permitir, saldrán de viaje y el impacto por comunidades será diferente». En cuanto al sector de la construcción, que daba empleo a 1,3 millones de personas antes de la crisis, Bote no espera que recupere su dinamismo ni en 2020 ni en 2021. «La construcción de viviendas no va a contar con la misma demanda que antes de la crisis porque hay 700.000 parados más y tres millones de trabajadores en un ERTE», añade.

A expensas de las fases

La reactivación de la actividad es una cuestión que también divide a los empresarios de nuestro país. El 26,6% asegura que ya ha comenzado con su actividad, mientras que un 15,3% no sabe aún cuándo se normalizará ya que, recuerdan, depende del levantamiento de las restricciones. Aunque ya hay empresarios que ponen fecha a la vuelta a la actividad. Buena parte de ellos, el 13,4%, confía en que podrá levantar la persiana con normalidad en este mes de junio, mientras que el 10,6% cree que será posible hacerlo durante el resto del verano, en julio y agosto.

No se muestran tan optimistas los que opinan que la vuelta al trabajo comenzará entre septiembre y final de año (9,8%) o los que la ubican a partir de 2021 (15,2%).

Los empresarios españoles son conscientes de que tienen un panorama complicado en los próximos meses. Consideran que los retos más importantes que tienen que afrontar en la actualidad son gestionar los ERTE y el teletrabajo (58,8%), mantener la empresa operativa (para el 37,1%), evitar pérdidas financieras significativas (34,4%), mantener la relación con clientes y proveedores (30,4%) e invertir en la seguridad sanitaria de sus empleados (28,4%).