Las empresas que cierren por rebrotes sí podrán acogerse a los ERTE del Covid

La última oferta del Gobierno para asegurar la prórroga de los ERTE del Covid con el beneplácito de los agentes sociales ha mejorado sustancialmente las condiciones que se presentaron el pasado lunes, según ha podio saber LA RAZÓN. En lo económico y en la cobertura a los sectores más perjudicados. Sin embargo sigue sin haber acuerdo porque, tras las reuniones mantenidas esta mañana y a primera hora de la tarde, la patronal consideró insuficiente el paraguas que el llamado “escudo social” ofrece a las empresas que no puedan abrir en julio como consecuencia de las nulas perspectivas de negocio. El Gobierno considera que la economía ya ha echado a andar con el fin de las restricciones a la movilidad y las menores limitaciones, y que no existen causas sanitarias que justifiquen la inactividad total, por lo que mantiene su negativa a ofrecer las mismas exenciones a las empresas que mantengan el cierre (ERTE por fuerza mayor total). Sin embargo, ha ofrecido no hacer desaparecer por completo los ERTE por fuerza mayor total, ya que se contempla incluir a las empresas que tengan que cerrar ante posibles rebrotes o causas de fuerza mayor que impliquen limitaciones que impidan su normal funcionamientos y que, en cualquier caso, deberán ser justificadas en un nuevo expediente.

Respecto a las exoneraciones, el Gobierno ha mejorado también su oferta a los empresarios, que tendrán unas condiciones más parecidas a las que aún siguen en vigor que a las que presentó el pasado lunes. La oferta anterior ofrecía un ahorro de cotizaciones del 65% para los trabajadores reincorporados y del 40% para los que sigan afectados por el expediente a las empresas con menos de 50 trabajadores, mientras que para las empresas de mayor tamaño la rebaja era del 45% en las cuotas de los trabajadores que se reincorporen y del 30% para quienes sigan en ERTE.

Los agentes sociales se reunirán mañana sin que esté confirmada a esta hora la presencia de una representación del Gobierno, que da por cerrada la negociación a tenor de su posición.