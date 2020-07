PES 2021 se lanzará como actualización de temporada, pero de forma independiente

Después de varios días repletos de rumores, Konami ha despejado dudas ofreciendo información sobre la configuración de ‘eFootball PES 2021’, que tal y como se anticipaba, recibirá un lanzamiento más pequeño en comparación con temporadas anteriores. La casa de software alega que actualmente se encuentran centrados en la producción de una versión de su juego de fútbol para la nueva generación de consolas, desarrollada con el motor gráfico Unreal Engine para PlayStation 5 y Xbox Series X.

“El alcance de todo lo que tenemos planeado lograr en nuestro debut en la nueva generación ha producido que sea necesario reducir los esfuerzos en otras áreas de desarrollo”, se asegura en un comunicado. “Como resultado, hemos tomado la decisión de lanzar PES este año como una oferta más simplificada en forma de ‘actualización de temporada’. Dicho esto, estamos extremadamente seguros de que el juego ofrecerá a los fanáticos emociones más que suficientes para mantenerlos felices hasta que nuestro título de nueva generación esté listo para su lanzamiento”, asegura la nota de la empresa con más voluntad que determinación.

En contrapartida, desde Konami se advierte que ‘eFootball PES 2021’ se lanzará por separado, pero a un precio asequible, en parte, también para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. Sin embargo, la entrega todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial o precio. A continuación, puedes echar un vistazo a una breve demostración técnica de la nueva versión de eFootball PES bajo los efectos del nuevo Unreal Engine.

