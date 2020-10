El creador del antivirus-tanga, a la cárcel por fraude

La Policía Nacional arrestó el sábado 3 de octubre en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, al magnate estadounidense John McAfee , creador del famoso antivirus. Estaba en situación de busca y captura por Estados Unidos por un delito de fraude fiscal, según han informado fuentes policiales. La detención tuvo lugar cuando estaba a punto de coger un vuelo hacia Estambul con dos personas más.

En el filtro policial de salidas internacionales, McAfee, que llevaba pasaporte del Reino Unido, fue identificado sobre las 9:00 horas. Una vez consultadas las bases policiales sobre su identidad, se comprobó que tenía un orden de la Interpol de busca y captura para extradición inmediata en Estados Unidos por un delito de estafa fiscal.

Debido a esto fue detenido, y el domingo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia española a través del juzgado de guardia de El Prat de Llobregat por videoconferencia. Tras tomarle declaración, el magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva en Brians.

No es la primera vez que John McAfee es detenido. El año pasado fue arrestado en julio en un puerto de la República Dominicana con varias armas a bordo de su yate. Él mismo había informado días antes de su detención que se iba de Estados Unidos porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerlo por supuestos delitos fiscales. Finalmente, las autoridades dominicanas le dejaron en libertad y McAfee viajó a Reino Unido.McAfee es un programador informático británico. Fue uno de los primeros en diseñar un software antivirus y de desarrollar un escáner de virus informático, por lo que dio el salto a la fama. Nació en el Reino Unido y se crió en Salem (Virginia). En 2016, incluso buscó la nominación del Partido Libertario para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El famoso antivirus, que toma el nombre de su fundador McAfee, le posibilitó la creación de todo un imperio, ya que se instaló en los ordenadores comerciales de todo el mundo.

McAfee también es un habitual de las polémicas por sus comentarios en las redes sociales. Una de esas polémicas en torno a uno de los temas de más actualidad le costó ser detenido por imprudencia. Tal y como él mismo explicó precisamente a través de Twitter, en el momento de la detención regresaba a Alemania después de haber pasado varios días en Cataluña.

Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto barcelonés no le dejaron entrar ya que no llevaba mascarilla. McAfee abrió su maleta y se colocó un tanga para sustituir la prenda defensiva, pero le dijeron que esa no era una solución válida. En ese momento comenzó una pequeña trifulca, que derivó en un forcejeo con los policías de aduanas españoles, por lo que el magnate tecnológico fue detenido y llevado a la comisaría del aeropuerto. Allí pasó varias horas hasta que fue puesto en libertad. Y todo lo fue contando en vivo y en directo a través de las redes sociales.McAfee subió varias fotografías donde se le ve con su tanga colocado como una mascarilla y también otra en la que aparece con un ojo morado, supuestamente tras el enfrentamiento.