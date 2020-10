El Ibex normaliza su situación

Jornada menos volátil y mucho más sosegada la que hemos experimentado dentro de nuestro selectivo. El cierre de la sesión ha sido prácticamente plano y hemos conseguido consolidar niveles clave para seguir pensando en cotas superiores. Estos niveles, no pueden hacernos obviar que aún no hemos salido de la espiral bajista en la que llevamos sumidos a lo largo de 2018, pero conseguimos alejarnos de mínimos, posición clave para que la situación negativa no se agrave.

Destacar de la jornada la aproximación entre Estados Unidos y China, hecho que apacigua los ánimos en el mercado, consiguiendo ver cada vez menos probable una guerra comercial continuista y agresiva entre las partes. Por parte también de la FED, el dialogo es bastante tranquilizador para el mercado, ya que apoya su idea de subida de tipos progresiva, sustentada con la solidez económica que se vaya dando dentro de Estados Unidos. Al ente económico estadounidense le acompaña la fortaleza de los datos y en este caso ha sido el dato de empleo el que aleja la posibilidad de una débil economía norteamericana. Aunque durante la semana deberemos estar atentos a los diferentes datos macro que tenemos dentro de Europa y, sobre todo, a las noticias que se vayan proporcionando sobre el Brexit.

En el apartado corporativo destacamos el buen comportamiento del sector comunicación con Mediaset a la cabeza. En el lado opuesto se sitúa Indra a la que la reducción de beneficios en sus últimos resultados le sigue pesando.