Ahorro y seguridad: ¿dónde prefieren guardar su dinero los españoles?

La inversión en depósitos en España se ha visto fortalecida tras el desequilibrio económico que ha causado la pandemia. No en vano, se trata de los productos bancarios que implican menos riesgo y aportan más seguridad a los ahorradores. Pero ¿cuál ha sido exactamente el producto de ahorro preferido durante la crisis sanitaria?

Las cuentas son las favoritas

En febrero de 2020, un mes antes de la aplicación de las primeras medidas de contención de la pandemia, los ahorradores guardaban más de 853.000 millones de euros en depósitos a la vista y a plazo, es decir, cuentas corrientes y depósitos tradicionales. Según los datos del Banco de España, el 84% se hallaba en cuentas, mientras que algo más del 15% estaba invertido en depósitos a plazo.

Durante el confinamiento, ¿cuál ha sido la tendencia de ahorro de los españoles? ¿Se ha invertido más en los plazos fijos? Lo cierto es que, aunque algunos bancos quisieron aprovechar la inestabilidad de la bolsa para atraer el dinero de nuevos clientes aumentando ligeramente sus rentabilidades, los datos no muestran un incremento del ahorro en depósitos a plazo, más bien todo lo contrario.

Los últimos datos aportados por el Banco de España desvelan que en agosto de 2020 los españoles contaban con más de 893.000 millones de euros en depósitos, un 5% más que al inicio de la pandemia. Sin embargo, del total, un 87% estaba en cuentas bancarias, mientras que casi un 13% se encontraba en depósitos a plazo.

El motivo por el que los ahorradores prefieren las cuentas a los depósitos a plazo reside en la escasa oferta bancaria y la baja rentabilidad de este tipo de productos, afirman desde el comparador financiero HelpMyCash.com. Los bancos españoles llevan años sin ofrecer rentabilidades atractivas por los ahorros de los españoles desde que el Banco Central Europeo decidió bajar los tipos de interés al 0% en 2016. De hecho, algunos bancos los dejaron de comercializar abiertamente o, directamente, empezaron a ofrecerlos con un interés cercano al 0%. Sin duda, una rentabilidad muy poco atractiva para los ahorradores.

¿Merece la pena ahorrar en depósitos?

La rentabilidad de los depósitos a plazono es demasiado llamativa (el interés medio fue del 0,03% en agosto de 2020 según el BdE), por lo que muchos pensarán: “para que el banco no me pague por mis ahorros, los guardo en una cuenta”.

Sin embargo, tras el aumento de comisiones en cascada este año por parte de la banca española, el precio medio de las las cuentas bancarias se ha visto alterado, y es que, ahora mismo, mantener los ahorros en una cuenta bancaria puede costar al cliente más de 200 euros anuales en función de la vinculación que asuma.

En ese caso, sí merece la pena abrir un depósito bancario a plazo fijo aunque la rentabilidad sea cercana a cero, ya que el interés de una cuenta bancaria con comisiones será negativo y provocará la reducción del importe ahorrado año tras año.

No obstante, los expertos de HelpMyCash.com revelan que no es estrictamente necesario que el cliente acepte una TAE cercana a cero. “Hay bancos que pagan rentabilidades superiores al 1% TAE”, explican.

Depósitos extranjeros para inconformistas

Aquellos que no quieran conformarse con una rentabilidad nula tienen opciones todavía. Desde España y sin moverse de casa, los ahorradores pueden acceder a productos de ahorro de bancos repartidos por Europa desde la plataforma alemana Raisin. Esta especie de catálogo de rentabilidades permite contratar depósitos desde seis a 120 meses de plazo y conseguir intereses de hasta un 1,41% TAE.

El depósito más rentable de la plataforma es también el que tiene la mayor duración y lo comercializa Banca Sistema, un banco italiano que colabora con Raisin. Se trata del Depósito a 10 años al 1,41% TAE que, como todos los que se comercializan desde Raisin, está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del país de origen del banco, en este caso el italiano.

El siguiente banco con las rentabilidades más altas ofrecidas en Raisin es el checo J&T Banka. Su depósito a cinco años ofrece una TAE del 1,36%, la segunda más elevada de la plataforma de ahorro con más de 285.000 clientes. Por otra parte, para los que buscan iniciarse en Raisin con una rentabilidad competitiva y un plazo menos largo también existen oportunidades. Por ejemplo, el Depósito a 1 año de J&T Banka paga un 1% TAE por los ahorros, una alternativa para no pagar ni un euro por mantener el dinero en el banco y, además, conseguir cierto rendimiento a medio plazo.